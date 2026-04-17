El PP pide convocar la Mesa de las Infraestructuras ante el "aislamiento ferroviario" de la provincia de Almería

Diputados y senadores del PP de Almería, durante la comparecencia en la sede provincial del partido. - PP

ALMERÍA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha solicitado la convocatoria "urgente" de la Mesa de las Infraestructuras para analizar la situación de las comunicaciones en Almería y reclamar soluciones ante el "aislamiento ferroviario" que sufre la provincia.

Según ha advertido la formación 'popular' en un comunicado, los retrasos en las obras actuales del AVE y en la futura conexión con Granada obligan a analizar el futuro ferroviario a corto y medio plazo.

Los diputados nacionales del PP de Almería Ana Martínez Labella, Maribel Sánchez Torregrosa y Rafael Hernando, junto a los senadores Carmen Belén López y Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, han reclamado esta convocatoria "inmediata" como un foro para que la sociedad almeriense analice su futuro, marque prioridades y exija soluciones.

Martínez Labella ha afirmado que "las comunicaciones siguen siendo nuestro principal talón de Aquiles y no podemos permanecer impasibles ante los próximos años". En su intervención, ha criticado "el nulo compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con los almerienses en materia de comunicaciones y su escasa voluntad para sacar a la provincia del aislamiento ferroviario".

Aunque ha reconocido que "las obras del soterramiento avanzan a buen ritmo y suponen una transformación importante para la ciudad", ha advertido de que "no podemos quedarnos solo con lo visible, porque la realidad es que la Alta Velocidad no llegará a Almería hasta 2030".

Además, ha señalado que esa fecha está condicionada a que no se produzcan nuevos retrasos, algo que, según ha dicho, genera "muchas dudas" a la vista de lo ocurrido hasta ahora, con especial preocupación por tramos como el de Lorca-Pulpí.

La diputada del PP ha recordado también que "en 2018 el Gobierno del PP se comprometió a que el AVE llegaría en 2023, pero tras la llegada de Pedro Sánchez comenzaron los retrasos, los cambios de fechas y la falta de ejecución presupuestaria".

En esta línea, ha asegurado que "del 2023 pasamos al 2026, después al 2027 y ahora ya hablamos de 2030. Siete años de retraso que evidencian el abandono al que el Gobierno ha sometido a la provincia".

Martínez Labella ha lamentado igualmente que las obras del AVE a Almería fueran, según ha señalado, aquellas en las que el exministro José Luis Ábalos, "fijó su atención presuntamente para uno de los primeros cobros de mordidas por adjudicación de obra pública".

Respecto a la conexión ferroviaria con Granada, ha afeado la "falta de avances" y ha indicado que, "según los propios cronogramas de ADIF, las obras deberían comenzar en 2028, pero a día de hoy ni siquiera están concluidos los estudios previos".

Además, ha advertido de que el PP "teme que este proyecto acabe en un cajón", lo que ha considerado "gravísimo" para el desarrollo económico de Almería, al entender que la conexión con Granada y Antequera es "clave para la vertebración de Andalucía oriental". Por ello, el PP ha solicitado información por escrito para conocer la situación de esta infraestructura, que considera "vital para el desarrollo de la provincia".

La diputada 'popular' ha lamentado asimismo que, "mientras se habla de movilidad sostenible en toda Europa, Almería sigue contando con servicios ferroviarios precarios, con trenes que tardan más de siete horas en llegar a Madrid y conexiones con Sevilla que son una auténtica odisea".

A ello ha sumado "averías constantes, limitaciones de velocidad y una falta de frecuencias" que, en su opinión, sitúan a la provincia "en una clara desventaja respecto a otros territorios".

Martínez Labella ha recordado que el PP ha propuesto "medidas compensatorias como la declaración de Obligación de Servicio Público para la línea aérea Madrid-Almería", al tiempo que ha subrayado que "el Gobierno debe asumir su responsabilidad y compensar a los almerienses por los retrasos injustificados en la llegada de la Alta Velocidad". "Es el momento de actuar con responsabilidad y de exigir lo que nos corresponde. Almería no puede seguir esperando", ha apostillado.