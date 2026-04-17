Moreno saluda el pacto PP-Vox en Extremadura aunque él apuesta por "gobernar en solitario" en Andalucía tras el 17M

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atiende a los medios en El Puerto de Santa María (Cádiz). - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP andaluz y candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha saludado este viernes el acuerdo alcanzado este pasado jueves entre el PP y Vox para gobernar en Extremadura en el marco de un ejecutivo dirigido por la 'popular' María Guardiola, si bien ha remarcado que su apuesta es por "gobernar en solitario" tras las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, y evitar una coalición de gobierno.

Son declaraciones que Juanma Moreno ha realizado este viernes a preguntas de los periodistas en una atención a medios en El Puerto de Santa María (Cádiz), municipio al que se ha trasladado para asistir a la fase final de la Liga M100 'Más vida'.

El presidente de la Junta y del PP-A ha dicho que los andaluces se alegran del acuerdo entre el PP y Vox en Extremadura porque supone que "por fin los extremeños y María Guardiola tengan gobierno", desde la premisa de que "en tiempos de incertidumbre" como los que se están viviendo actualmente "en el mundo y en España, es muy importante la estabilidad y los gobiernos".

Dicho esto, Moreno ha querido "recordar que esto se produce después de seis meses" desde la convocatoria de elecciones autonómicas en Extremadura --que se celebraron el pasado 21 de diciembre--, por lo que ha habido "medio año de parálisis" en dicha región, según ha lamentado.

"En Andalucía buscamos otra opción, y aspiramos a tener un gobierno en solitario, a ser libres y tener la libertad para no tener que esperar esos seis meses, poder constituir un gobierno desde el minuto uno, como hemos hecho a lo largo de estos cuatro años" de legislatura en la que el PP-A ha contado con mayoría absoluta, ha abundado Moreno.

A preguntas de los periodistas sobre el contenido del acuerdo entre el PP y Vox en Extremadura, el líder del PP-A ha aclarado que no conoce dicho documento, que no ha tenido "tiempo para leerlo", pero ha apostillado que reconoce en su compañera de partido, María Guardiola, "capacidad de gestión", así como que confía en ella y en que "va a hacer el mejor gobierno posible".

Moreno ha remarcado que en los gobiernos de coalición "unos tienen que ceder por un lado y otros tienen que ceder por otro, y lógicamente cuando hay un gobierno de coalición se tiene que ceder", si bien ha remarcado que está "convencido de que María Guardiola y su equipo van a saber llevar este gobierno adelante con las políticas clásicas que nuestro proyecto político --en referencia al PP-- representa".

Dicho esto, el líder y candidato del PP-A a las próximas elecciones andaluzas ha remarcado que los 'populares' quieren "evitar" que tenga que haber un gobierno de coalición en Andalucía tras los comicios del mes que viene, y en ese punto ha subrayado que "los andaluces van a tener la oportunidad el próximo 17 de mayo de decidir si quieren una vía como la que ha tenido que abrir Extremadura, o Castilla y León, o Aragón, o una vía única, que es la vía andaluza, que es un gobierno con estabilidad y, por tanto, una mayoría suficiente".

Finalmente, a Moreno le han preguntado su opinión sobre el "rechazo" al "reparto de inmigrantes por comunidades" autonómicas del acuerdo entre el PP y Vox en Extremadura, y al respecto ha respondido que "cada comunidad autónoma toma sus decisiones", y él es "respetuoso" con los acuerdos, que en este caso "no sé cuáles son", según ha remarcado el presidente del PP-A para concluir.

