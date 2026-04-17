Por Andalucía plantea un modelo sanitario que "ponga en el centro lo público" frente al "sálvese quien pueda"

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, en Alhaurín de la Torre, en el marco de la campaña del tú a tú de la formación. - POR ANDALUCÍA

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS) El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha incidido en un modelo sanitario que "ponga en el centro lo público" frente al del "sálvese quien pueda".

Así lo ha señalado en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre, en el marco de la campaña del tú a tú de la formción, y ha señalado que "desde Por Andalucía tenemos claro la importancia de la cercanía a la gente en estos momentos". "Creemos que es importante que los partidos políticos nos acerquemos a los ciudadanos y a las ciudadanas para poder expresarles claramente nuestras propuestas políticas y como vemos la situación en nuestra tierra".

Alba ha criticado "la situación en la que Moreno está dejando la sanidad pública andaluza. Moreno tiene un plan para toda Andalucía, y estamos viendo las repercusiones día a día, en la cotidianeidad de la vida de los andaluces y de las andaluzas. Un plan que se puede resumir en sálvese quien pueda".

De igual modo, ha incidido en que "es un plan en el que el objetivo de Moreno es la privatización de todos los servicios públicos. Moreno entró a gobernar en el 2018 y ha tenido una cosa muy clara referente al modelo de gestión para Andalucía: hacer negocio con todo lo público".

"Es el caso de la sanidad pública, que está vendiendo a grandes fondos de inversión, a grandes empresas", ha sostenido. Por otro lado, el candidato de la coalición ha incidido en que "Moreno lo tiene claro: quiere privatizarlo todo. Eso está generando muchas consecuencias en la sanidad pública. Todo el mundo es consciente de lo que significa pedir una cita, y que no haya hasta mínimo dos semanas, la falta de plantillas de médicos que existen en estos momentos, de esperar cerca de un año para que te atienda un especialista".

"Moreno lo tiene claro: le entrega Andalucía a los fondos buitres, a los fondos de inversión. Eso lo está moviendo en la vivienda y las consecuencias que está generando. La vivienda se está convirtiendo en uno de los elementos clave e importantes para los negocios que Moreno Bonilla quiere hacer con sus colegas en la actualidad", ha criticado.

De igual modo, ha señalado que "muchos ciudadanos y ciudadanas que ya no se pueden pagar una vivienda en Málaga capital vienen a vivir a pueblos de la periferia, como es Alhaurín de la Torre, lo que deriva en un doble problema: un incremento del precio de la vivienda en los pueblos como Alhaurín de la Torre y de toda la comarca del Guadalhorce y que debido a este incremento poblacional, los pueblos no pueden dotar a todos esos nuevos habitantes con unos servicios públicos que garanticen tener una protección con una mínima dignidad".

De igual modo, Alba ha anunciado que "desde Por Andalucía lo tenemos claro: hay que intervenir en el mercado de la vivienda. Hay que aplicar la ley de vivienda que aprobó el gobierno de España para poder declarar zonas tensionadas y de esa manera bajar los precios de la vivienda. En materia sanitaria, una cuestión clave: hay que revertir el modelo de Moreno. Hay que devolverle a lo público lo que es de lo público". "Si somos capaces de hacerlo, estaremos devolviéndole al pueblo lo que es suyo", ha subrayado.

Por último, Alba ha señalado "la importancia" de "fortalecer la atención primaria y a los centros ambulatorios de barrio, hay que acortar las listas de espera".

"Desde Por Andalucía sabemos que es de vital importancia incorporar la salud mental y la odontología al sistema público sanitario. Se tiene que ampliar las plantillas de médicos y darles estabilidad laboral. Y, lo más importante; un nuevo modelo. Un nuevo modelo en el que se ponga en el centro lo público, lo que es de todas y lo que es de todos", ha concluido.

