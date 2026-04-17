Aguilar (PSOE) alerta de que "ningún español tarda tanto como un andaluz en entrar en quirófano"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en una imagen de archivo.
El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en una imagen de archivo. - PSOE
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 17 abril 2026 13:23
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MÁLAGA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha alertado este viernes de "que ningún español tarda tanto como un andaluz en entrar en quirófano".

Aguilar se ha referido a los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, que "vuelven a poner de manifiesto el colapso de la sanidad pública andaluza". "Andalucía está, una vez más, a la cabeza de las listas de espera sanitarias en España", ha apostillado.

"En Andalucía ya hay dos millones de personas en lista de espera. Algunas incluso mueren sin diagnóstico y sin tratamiento. En Málaga lo sufrimos cada día: pacientes hacinados, esperas de hasta 65 horas en el Hospital Clínico y retrasos inaceptables en pruebas a recién nacidos en el Hospital Materno", ha señalado Aguilar, al tiempo que ha incidido en que "esta es la herencia de ocho años de gobierno de Juanma Moreno: una sanidad pública destrozada".

Asimismo, ha defendido que "el 17 de mayo eso puede empezar a cambiar" y ha asegurado que el PSOE va a "rescatar la sanidad andaluza con el Plan Montero: cero listas de espera en atención primaria en seis meses, consultas con especialistas sin demoras insoportables en un año y 18.000 nuevos profesionales sanitarios".

"El 17 de mayo toca decidir si seguimos con el destrozo de Juanma Moreno o rescatamos la sanidad pública andaluza con María Jesús Montero", ha concluido.

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