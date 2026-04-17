Aguilar (PSOE) alerta de que "ningún español tarda tanto como un andaluz en entrar en quirófano"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en una imagen de archivo. - PSOE

MÁLAGA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha alertado este viernes de "que ningún español tarda tanto como un andaluz en entrar en quirófano".

Aguilar se ha referido a los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, que "vuelven a poner de manifiesto el colapso de la sanidad pública andaluza". "Andalucía está, una vez más, a la cabeza de las listas de espera sanitarias en España", ha apostillado.

"En Andalucía ya hay dos millones de personas en lista de espera. Algunas incluso mueren sin diagnóstico y sin tratamiento. En Málaga lo sufrimos cada día: pacientes hacinados, esperas de hasta 65 horas en el Hospital Clínico y retrasos inaceptables en pruebas a recién nacidos en el Hospital Materno", ha señalado Aguilar, al tiempo que ha incidido en que "esta es la herencia de ocho años de gobierno de Juanma Moreno: una sanidad pública destrozada".

Asimismo, ha defendido que "el 17 de mayo eso puede empezar a cambiar" y ha asegurado que el PSOE va a "rescatar la sanidad andaluza con el Plan Montero: cero listas de espera en atención primaria en seis meses, consultas con especialistas sin demoras insoportables en un año y 18.000 nuevos profesionales sanitarios".

"El 17 de mayo toca decidir si seguimos con el destrozo de Juanma Moreno o rescatamos la sanidad pública andaluza con María Jesús Montero", ha concluido.

