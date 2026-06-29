El primer contenedor transparente llega a Almería para "desmontar mitos" sobre el reciclaje de vidrio

Presentación del primer contenedor transparente para residuos de envases de vidrio instalado en la calle Canónigo Molina Alonso de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería y Ecovidrio han presentado este lunes el primer contenedor transparente para residuos de envases de vidrio, instalado en la calle Canónigo Molina Alonso, esquina con la Rambla, con el fin de "desmontar los mitos" más extendidos en torno al reciclaje de este tipo de envases y demostrar que se trata de un proceso "transparente y circular".

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la cubierta lateral del contenedor se ha sustituido por una de metacrilato que permite ver el interior, de forma que se pueda comprobar que dentro del contenedor solo hay vidrio.

Con esta iniciativa, Ecovidrio y el Ayuntamiento quieren trasladar que el vidrio "tiene infinitas vidas" y que cada envase depositado por ciudadanos y hosteleros se convierte en un nuevo envase con las mismas características.

Según los últimos estudios elaborados por GfK para Ecovidrio, el 33,8 por ciento de los encuestados piensa erróneamente que en los camiones de recogida se mezclan todo tipo de residuos.

A este mito le siguen la creencia de que reciclar contamina más que producir un envase nuevo, con un 8,9 por ciento; que los productos reciclados son de peor calidad, con un 4,6 por ciento; o que el sector del reciclaje destruye empleo, con un 3,9 por ciento.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, ha explicado que esta campaña "pretende visualizar lo que hace cada persona, cada hostelero, con el gesto de reciclar y meter en el contenedor un residuo".

"Que se vea que ese residuo, en este caso el vidrio, se mete en el contenedor correcto, y que los demás podamos contemplar cómo la mayoría de los ciudadanos usan los contenedores muy bien", ha señalado el edil, quien ha considerado que la iniciativa refleja el avance de Almería en reciclaje y economía circular.

Urdiales ha valorado además que, "con la puesta en funcionamiento de la nueva Planta de Reciclaje, en cuestión de semanas, los ciudadanos, a través de una plataforma de visitas, van a poder comprobar que ese mito que había antes de que todo se mezclaba en un contenedor o en un camión y que se llevaba a la planta y terminaba en el vertedero es falso".

Por su parte, Hugo Recio, técnico de Ecovidrio ha agradecido al Ayuntamiento de Almería "su compromiso con este tipo de campañas, que nos permiten derribar los mitos que aún persisten en torno al reciclaje y concienciar a ciudadanos y hosteleros, que son quienes activan toda la cadena, de la importancia de depositar los envases de vidrio en el contenedor para avanzar hacia una sociedad más próspera y sostenible".

"El reciclaje de los residuos de envases de vidrio es un círculo perfecto, porque el vidrio se recicla al cien por ciento e infinitas veces sin que pierda sus propiedades, es el paradigma de la circularidad", ha destacado Recio.

RESULTADOS EN 2025

En 2025, la recogida selectiva de envases de vidrio en Almería alcanzó las 2.034 toneladas. En concreto, cada ciudadano depositó diez kilos de envases de vidrio, el equivalente a unos 34 envases por persona, en los más de 700 contenedores verdes instalados en la ciudad.

Gracias al reciclaje de vidrio en Almería durante 2025, se ha evitado la emisión de más de 1.200 toneladas de CO2 a la atmósfera, el equivalente a las emisiones de más de 500 coches retirados de la circulación durante un año.

Asimismo, se ha evitado la extracción de 2.500 toneladas de materias primas de la naturaleza, lo que equivale a dos veces el peso del Cristo Redentor de Brasil, y se han ahorrado más de 1.400 megavatios hora de energía.

El estudio de GfK para Ecovidrio se ha realizado a través de una entrevista online de 21 minutos a 4.026 personas en toda España, 645 en Andalucía, de las cuales 190 residen en municipios de 100.000 a 500.000 habitantes. Todos los participantes son mayores de 18 años y residentes en España, y las entrevistas se han realizado a lo largo de 2025.

La encuesta tiene un error estadístico de más/menos 1,55, con un intervalo de confianza del 95 por ciento en el caso más desfavorable. En base a los resultados de las entrevistas, el estudio clasifica a los encuestados en varias categorías en función de su actitud ante el reciclaje.