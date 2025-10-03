A prisión el detenido por el crimen del hombre de Berja hallado maniatado en un maletero en El Ejido (Almería)

El funcionario del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) e historiador de Berja, Antonio Campos. - AYUNTAMIENTO DE BERJA

EL EJIDO (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

La Sección Civil y Penal del Tribunal de Instancia número 4 de El Ejido (Almería) ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el varón de 23 años detenido por el crimen de Antonio Campos, el hombre de 54 años de Berja que fue hallado sin vida el pasado lunes en el maletero de su vehículo aparcado en San Agustín, en El Ejido (Almería).

Fuentes del TSJA han confirmado la medida adoptada por el instructor en funciones de guardia tras la comparecencia del hasta ahora único arrestado por estos hechos, quien se ha acogido a su derecho a no declarar. Por ahora está investigado por un delito de homicidio, aunque a lo largo de la instrucción se determinará el delito por el que finalmente se calificarán los hechos.

Tras resolver sobre la situación del detenido, el juzgado de guardia ha acordado inhibirse en favor de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3, que es el encargado de la investigación que continúa abierta por este crimen y bajo secreto de sumario.

En las últimas semanas, los agentes se han afanado en reconstruir los hechos desde la desaparición del funcionario, que prestaba servicio en el Área de Turismo del Ayuntamiento de El Ejido, al que se vio por última vez pasadas las 21,00 horas del sábado anterior, cuando abandonó el domicilio familiar.

Las diligencias realizadas durante las últimas horas se han servido especialmente de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y de los registros del teléfono móvil de la víctima, además de múltiples entrevistas con testigos y allegados, y la recogida de vestigios en el vehículo de la víctima.

Las últimas pesquisas facilitaron la orientación de la investigación con la detención de este hombre, de origen marroquí, tres días después del hallazgo del cadáver, que fue transportado en el maletero del vehículo de la víctima durante la misma noche en que desapareció de su pueblo natal.

Antonio Campos tenía previsto dormir en casa y levantarse temprano en la mañana del domingo puesto que tenía una cita a las 10,00 horas en Granada, donde había quedado con algunos amigos para asistir a la procesión de la Virgen de las Angustias.

El crimen ha tenido un gran "impacto social" en el Poniente almeriense, ya que el fallecido, por su faceta de historiador y cofrade, era muy conocido por su participación en la vida social, cultural y religiosa de Berja, toda vez que era funcionario del Ayuntamiento de El Ejido. Una multitud asistió a su funeral celebrado en la tarde del pasado martes.

"NO TIENE VINCULACIÓN CON NOSOTROS"

La familia de Antonio Campos ha trasladado este viernes públicamente en diversos medios de comunicación que el detenido no tenía "ninguna vinculación" con ninguno de los allegados, toda vez que han asegurado que desde el Instituto Armado les han comunicado que el sospechoso se habría declarado como autor material del crimen.

Los allegados no encuentran aún explicación a este suceso dado que, según han apuntado, el fallecido aún estaba en posesión de varias de sus pertenencias cuando fue encontrado. Asimismo, señalan los golpes recibidos en la cabeza como la causa del fallecimiento.

Los familiares han agradecido en estos difíciles momentos el apoyo y el calor de los vecinos de Berja, quienes han convocado una concentración a las 18,30 horas para reclamar "justicia" para Antonio Campos.

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha vuelto a referirse a este asunto este viernes antes de la celebración del Día de la Policía Nacional en El Ejido, donde ha valorado la rápida actuación policial desarrollada a lo largo de los últimos días para esclarecer los hechos.

El representante del Gobierno en Almería ha lamentado "profundamente" este supuesto homicidio y ha mostrado su respeto a la concentración convocada este mismo viernes a partir de las 18,30 horas en la Plaza de la Constitución de Berja por parte de los vecinos que quieren "manifestar su cariño" a la familia y allegados de la víctima.