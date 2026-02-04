Productores agrícolas impulsan una campaña para comercializar pimientos con marcas estéticas en Europa

Presentación de la campaña 'Pimientos con marca' de Coexphal en Fruit Logistica. - COEXPHAL

ALMERÍA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal) ha presentado este miércoles en la feria Fruit Logistica de Berlín (Alemania) la campaña 'Pimientos con marca' mediante la que se pretende normalizar la comercialización en los mercados europeos de piezas que presentan señales estéticas externas y, con ello, reducir el desperdicio alimentario y las pérdidas de los productores.

En una nota, la entidad ha recordado que en las últimas campañas, los agricultores almerienses han tenido que enfrentarse a la presencia de 'Thrips parvispinus', una plaga que provoca marcas externas en los frutos pero que "no afectan a la salud, al sabor ni a la calidad del producto".

Estas marcas o huellas han llevado a que parte de la producción "quede fuera de los canales comerciales por motivos puramente estéticos", lo que ha hecho que se incremente el desperdicio alimentario y aumenten también las pérdidas entre los productores afectados.

Ante este escenario, la asociación ha impulsado una campaña que invita a "cambiar la mirada" y a "valorar estas señales naturales" que emanan de la "realidad del campo" como un "entorno vivo, imperfecto y singular".

Los productores almerienses sostiene unas 12.000 hectáreas de cultivo que producen más de 900 millones de kilos al año, de modo que la provincia es "líder" en Europa de este producto "estratégico" que se oferta como uno de los cultivos "más sostenibles, seguros y con mayor calidad del continente" conforme su adaptación a las técnicas de control biológico de plagas.

El gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández Sierra, ha asegurado que la campaña busca "aportar transparencia y confianza" para "hacer justicia a miles de familias productoras". "Las marcas naturales en los pimientos no afectan al fruto; son simplemente señales de que la naturaleza es diversa y auténtica", ha manifestado.

Por su parte, el secretario general de Agricultura de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Galera, ha apoyado la campaña y a la agricultura almeriense, de la que ha destacado su "calidad", "sostenibilidad" y "seguridad alimentaria".

INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES

Según los datos de Coexphal, durante la campaña 2024-2025 las exportaciones de pimiento español crecieron un 13 por ciento y consolidaron a España como primer suministrador europeo, con 773.000 toneladas, de las cuales Almería aporta el 65 por ciento del total.

En este contexto, Alemania y Reino Unido se mantienen como destinos estratégicos para el pimiento almeriense: de los 321.118.087 kilos exportados en la última campaña, el 35 por ciento tuvo como destino el mercado alemán y el 15 por ciento llegó a Reino Unido.

Para reforzar la comunicación en estos mercados prioritarios, la iniciativa incorpora versiones específicas en inglés y alemán, con páginas web independientes, materiales propios y acciones exclusivas adaptadas a las necesidades informativas de consumidores y distribuidores europeos.

De esta forma, coincidiendo con Fruit Logistica, la cadena de supermercados Edeka ha realizado degustaciones de distintas variedades de pimiento en supermercados céntricos de Berlín. Con esta acción busca acercar el producto al consumidor final y demostrar que "las marcas naturales no afectan ni al sabor ni a la calidad del pimiento".

Bajo esta estrategia internacional, las campañas 'Paprika mit signatur' y 'Pepper with a signature' estarán disponibles a través de sus propias plataformas web y mediante acciones exclusivas, destinadas a divulgar el sistema de producción de los pimientos almerienses, su calidad y su sabor. La campaña arrancó oficialmente en la última edición de Madrid Fusión.