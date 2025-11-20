PSOE de Almería acusa al presidente de la Junta de "encubrir" el caso 'Mascarillas': "Su tibieza está siendo alarmante"

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha acusado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de no haber "movido un solo dedo" ni "adoptado medidas cuando debía haberlo hecho" en relación con el caso 'Mascarillas', al afirmar que "ha encubierto y ha tapado este caso" desde que estalló en 2021, con dirigentes del PP de Almería ya investigados. "La tibieza de Moreno Bonilla está siendo alarmante", ha reprochado.

En declaraciones a los medios, Martín ha señalado que, después de 48 horas, no consta que el expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, haya renunciado a su cargo, una situación ante la que ha asegurado que "no salimos del estupor", y ha reiterado que su dimisión "no debe dilatarse" y que "debe dejar su cargo de manera inmediata".

El dirigente socialista ha recordado que el PSOE se personó "desde el primer minuto" como acusación popular, y ha criticado que Vox "renunció cuando entró en negociaciones para las liberaciones dentro de la Diputación".

Martín ha asegurado que su partido ha sostenido que "presuntamente, existe una organización, una red criminal asentada dentro del PP de Almería", con "ramificaciones" en la Diputación Provincial y también en ayuntamientos gobernados por el PP. Además, ha apuntado además a posibles irregularidades en otros municipios, entre ellos Tíjola.

El secretario del PSOE ha manifestado que "Almería no se merece estar en los medios nacionales con el foco puesto sobre nuestra provincia por motivos tan lamentables", y ha reiterado que esperan el avance de la investigación judicial "respetando la presunción de inocencia".