El PSOE de Almería apunta que el PP "carece de proyecto" y ha "castigado sistemáticamente" a la provincia

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, junto a políticos que forman parte de la formación en Almería. - PSOE DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha asegurado que los socialistas almerienses concurren a las próximas elecciones andaluzas con una candidatura que "aúna ilusión y experiencia", dos valores que, a su juicio, "marcan la diferencia" frente a un PP "que carece de proyecto y ha castigado sistemáticamente a Almería".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, así lo ha señalado tras aprobar el Comité Director del PSOE-A la lista con la que concurren los socialistas almerienses a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, antes de aseverar que los candidatos del PSOE "se van a dejar la piel" para que María Jesús Montero sea la próxima presidenta de la Junta de Andalucía.

En este sentido, Martín ha afirmado que el principal objetivo del PSOE es que "los almerienses y el conjunto de andaluces puedan recuperar unos servicios públicos que Moreno ha deteriorado hasta dejarlos en los huesos", en referencia a la sanidad, la dependencia o la educación. En este sentido, ha defendido que el proyecto socialista busca que Andalucía vuelva a ser "un ejemplo de compromiso" en la atención sanitaria, en los cuidados y en la igualdad de oportunidades.

En esta línea, el dirigente socialista ha puesto el acento en la necesidad de recuperar el papel de la educación como ascensor social para los jóvenes, especialmente en ámbitos como la Formación Profesional, donde, según ha advertido, "centenares de estudiantes están quedando fuera del sistema público en la provincia, mientras la oferta privada no deja de crecer con el beneplácito de Moreno".

Asimismo, ha subrayado que el PSOE de Almería trabajará para que estos cambios sean una realidad a partir del próximo 17 de mayo, una cita electoral en la que, según ha dicho, "nos va la salud y la vida" en materia sanitaria. "Los almerienses estamos padeciendo un verdadero calvario con listas de espera insufribles y una enorme falta de profesionales sanitarios en hospitales y en la atención primaria", ha recriminado.

Al hilo, Martín ha apelado a la experiencia que están viviendo en primera persona los almerienses por el deterioro del sistema sanitario, al precisar que "antes, cuando se necesitaba acudir al médico, se conseguía una cita en muy poco tiempo", al igual que ocurría con las pruebas diagnósticas o las intervenciones quirúrgicas, algo que, según ha lamentado, "hoy no sucede".

De la misma manera, ha afeado las soluciones planteadas por el Gobierno andaluz, como las derivaciones a la sanidad privada, citando el caso del Hospital de Huércal-Overa y los traslados a una clínica de Lorca. Ante esto, ha dicho, "lo mejor que nos puede pasar es que Moreno no vuelva a ser presidente de la Junta para poder recuperar cuanto antes nuestra sanidad pública".

En esta línea, ha anunciado que el PSOE de Almería participará este domingo en la movilización convocada por Marea Blanca para "defender la sanidad pública de todas las tropelías que está sufriendo con el Gobierno andaluz del Partido Popular".

Además, ha defendido que, frente a la actitud de Moreno de "esconder la cabeza ante los problemas", el PSOE también hace frente a cuestiones como el acceso a la vivienda con "propuestas valientes", entre las que ha citado la construcción de 100.000 viviendas públicas, de las que 10.000 se harían en Almería, y una línea de ayudas para aplazar el pago del 20 por ciento de la entrada.

Finalmente, Martín ha señalado que las elecciones del 17 de mayo serán decisivas para el futuro de Andalucía. "Los progresistas y todas las personas que se sienten engañadas por Moreno van a poder decidir qué Andalucía queremos: si la de los recortes del PP de Moreno o la del refuerzo de los servicios públicos de María Jesús Montero", ha concluido.

