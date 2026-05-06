PSOE Málaga reivindica el modelo de Montero de defensa de lo público frente al de Moreno "donde manda el dinero"

La portavoz del PSOE de Málaga y candidata número dos por la provincia al Parlamento andaluz, Ana Villarejo, en Rincón de la Victoria. - PSOE MÁLAGA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE de Málaga y candidata número dos por la provincia al Parlamento andaluz, Ana Villarejo, ha animado a "votar por lo público" el próximo 17 de mayo. "En estas elecciones nos jugamos nuestra propia salud. Hay dos modelos: el de Juanma Moreno Bonilla, donde manda el dinero y todo está privatizado, o el modelo de María Jesús Montero, donde vamos a defender lo público", ha dicho.

Así lo ha indicado este miércoles en Rincón de la Victoria (Málaga), donde ha participado, junto al secretario general del PSOE local, Antonio Sánchez, en un reparto informativo en el mercadillo del municipio.

Villarejo ha asegurado que la ciudadanía "quiere que se respeten sus derechos, la educación, la sanidad, la dependencia y una vivienda digna". "Desde el PSOE lo decimos con total firmeza: los derechos no se tocan, los derechos se fortalecen, se protegen y se defienden", ha señalado.

En este sentido, ha criticado que la sanidad pública malagueña "está pasando el peor momento de su historia". "Unas 248.000 personas en Málaga están en lista de espera. Los hospitales están literalmente cayéndose. Hay personas que pasan 63 horas en una urgencia, en un pasillo, para poder ser ingresadas en una cama, y operaciones quirúrgicas que se están anulando porque no hay recursos para llevarlas a cabo", ha criticado.

Villarejo ha advertido de que esta situación está provocando que Málaga sea "la provincia con más seguros privados de toda Andalucía". "A nadie le gusta pagar 60, 70, 80 o 100 euros por un seguro privado. La gente lo paga porque tiene miedo a que la sanidad pública no responda, a que una operación tarde dos o tres años o a que una enfermedad no sea detectada a tiempo, como ha ocurrido con el cribado del cáncer de mama", ha afirmado.

Asimismo, la candidata socialista ha señalado que el deterioro de los servicios públicos "no afecta solo a la sanidad", sino también a la educación y la dependencia. "Todavía hay 1.400 niños y niñas de Málaga estudiando en barracones y se han recortado 2.400 líneas educativas en Andalucía. No vamos a permitirlo", ha dicho.

Sobre la dependencia, ha lamentado que haya "54.000 personas dependientes esperando una ayuda". "¿De verdad eso es lo que merece Andalucía?", se ha preguntado Villarejo, quien también se ha referido al problema de la vivienda, especialmente en municipios como Rincón de la Victoria.

Al respecto, ha señalado que el precio del alquiler "se ha duplicado; los jóvenes y los no tan jóvenes no pueden emanciparse porque el salario mínimo es inferior a lo que piden por un alquiler", al tiempo que ha criticado "la hipocresía de Moreno Bonilla" ante esta situación.

Por su parte, el secretario general del PSOE local ha defendido que "el único garante de las inversiones en sanidad pública y de la defensa de los servicios públicos es el Partido Socialista". "Estamos aquí para reclamar y exigir inversiones en sanidad pública, en educación pública y en los servicios públicos básicos", ha afirmado Sánchez.

Ha criticado que en estos años de gobierno del PP "hemos visto cómo se va perdiendo poquito a poco lo público, privatizando e invirtiendo en lo privado mientras se deja de invertir en lo público". "La falta de médicos y la falta de citas es algo que sufrimos los ciudadanos y ciudadanas a diario", ha añadido.

Por ello, ha pedido a la ciudadanía de Rincón de la Victoria que el próximo 17 de mayo acuda "en masa" a las urnas. "Hay que votar al Partido Socialista para defender lo público, la educación pública, la sanidad y los servicios públicos básicos. El único garante de esa defensa y de la inversión en lo público es el Partido Socialista", ha concluido.

