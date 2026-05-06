Adelante Andalucía critica el "abandono" de la Junta al colectivo de Personal Técnico de Integración Social en Cádiz

David de la Cruz con colectivo de Personal Técnico de Integración Social. - ADELANTE ANDALUCÍA

CÁDIZ 6 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato número tres de Adelante Andalucía por la provincia de Cádiz, David de la Cruz, ha mantenido este miércoles una reunión con representantes del colectivo de Personal Técnico de Integración Social (PTIS), tras la cual ha criticado "el abandono y el ninguneo sistemático que sufren por parte de la Junta de Andalucía". Asimismo, ha trasladado el respaldo de su formación a la huelga convocada a nivel andaluz por el colectivo para el próximo miércoles 13 de mayo.

Según informa Adelante en una nota, De la Cruz ha recogido las principales reivindicaciones de las trabajadoras, que denuncian que las empresas adjudicatarias "continúan incumpliendo los pliegos y sin respetar los convenios laborales". Entre otras "irregularidades", han señalado el "recorte de días de vacaciones al contabilizar como tales jornadas festivas o no lectivas, como Semana Santa o Navidad".

Además, ha subrayado que "no se está respetando la antigüedad de muchas trabajadoras, a quienes no se les abonan los trienios, sin que exista control alguno por parte de la Junta ni de la Agencia Pública Andaluza de Educación (PAE)".

Otra de las demandas centrales del colectivo, según ha señalado Adelante, es el fin de los contratos precarios. "Exigen contratos de al menos 25 horas en Infantil y Primaria y de 32 horas y media en Secundaria y centros específicos, ya que los actuales contratos reducidos generan salarios insuficientes y dejan al alumnado sin atención durante parte de la jornada", ha explicado.

Asimismo, ha indicado que denuncian la "falta de reconocimiento de horas extra en actividades como excursiones escolares, lo que impide que el alumnado pueda participar en ellas en igualdad de condiciones", además de reclamar la recuperación del contrato indefinido con una duración que abarque desde el 1 de septiembre al 31 de julio, en línea con el resto del personal docente, para poder preparar adecuadamente el curso.

En relación a las futuras convocatorias de empleo público, el colectivo exige garantías de que las más de 300 plazas anunciadas sean de nueva creación y no supongan la sustitución de puestos actualmente privatizados. Según Adelante, "denuncian que no se ha contado con ellas para el diseño del nuevo reglamento ni del proceso selectivo, lo que puede dejarlas fuera del sistema pese a su experiencia".

Finalmente, De la Cruz ha concluido defendiendo que "estos servicios deben ser públicos", así como que "es una anomalía que haya personal educativo esencial en condiciones de privatización". En este sentido, ha reiterado el compromiso de su formación con la desprivatización de los servicios educativos, el refuerzo de las plantillas, la reducción de ratios y la mejora de la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).

