PSOE-A cree que Moreno "no tiene que estar muy tranquilo" con el 'caso Mascarillas' y la "mafia" del PP de Almería

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, atiende a los medios. - PSOE-A

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general y portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, ha advertido este lunes de que el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, "no tiene que estar muy tranquilo" tras las últimas informaciones publicadas sobre el 'caso Mascarillas', y al respecto ha comentado que "a ver los tentáculos de la mafia del Partido Popular en Almería hasta dónde llegan".

En unas declaraciones a los medios de comunicación, la vicesecretaria socialista se ha pronunciado así después de que el juez instructor del conocido como caso 'Mascarillas', que investiga supuestas 'mordidas' en la contratación a través de la Diputación Provincial de Almería, haya acordado tomar declaración a los 43 investigados que figuran en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) en el que concreta las pesquisas por supuestos amaños de contratos.

"Lo hemos dicho en numerosas ocasiones, que el tiempo es el mayor aliado de la verdad", ha señalado María Márquez antes de remarcar que "Almería entera sabe lo que pasa y lo que lleva pasando durante todos estos años en las instituciones donde ha gobernado el Partido Popular en Almería".

La vicesecretaria general del PSOE-A ha apuntado además que "puede haber sorpresas" y el caso "estar cerca de (Juanma) Moreno Bonilla", y al respecto ha puesto de relieve que los socialistas andaluces han venido denunciando "durante todo este tiempo que las empresas de la trama corrupta del PP de Almería habían contratado con la Junta de Andalucía".