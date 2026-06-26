PSOE-A critica el "silencio" de Moreno ante la "gravedad" del 'caso Mascarillas' de Almería y le insta a "dar la cara"

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, en rueda de prensa. - FERNANDO COTO MARÍN/PSOE-A

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Andalucía, Francisco Cuenca, ha criticado este viernes el "silencio" que mantiene el presidente del PP-A, Juanma Moreno, ante el conocido como 'caso Mascarillas' que indaga sobre una presunta trama de contratos irregulares para el cobro de comisiones a través de la Diputación provincial de Almería, gobernada por el PP, y ha instado al dirigente 'popular' a que dé "la cara" por la "gravedad de los delitos" investigados.

Francisco Cuenca se ha pronunciado sobre esta cuestión en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla coincidiendo con la cita que este viernes tenía el expresidente de la Diputación y del PP provincial de Almería Javier Aureliano García para declarar ante el juez que instruye el 'caso Mascarillas'.

El representante del PSOE-A ha remarcado que este caso cuenta "con 43 investigados y con una gravedad de los delitos prácticamente inédita en Andalucía", y ha criticado que Moreno opta por el "silencio, calla y, posiblemente, oculta".

En ese punto, Cuenca ha remarcado que Javier Aureliano García era el "brazo derecho" de Moreno "en Almería, la persona de máxima confianza en el PP de Almería", y ha censurado que, ante él, el presidente de los 'populares' andaluces guarda "el mismo silencio" que el que sigue en los casos que afectan a los alcaldes de Algeciras (Cádiz) y de Estepona (Málaga), José Ignacio Landaluce y José María García Urbano, respectivamente.

El portavoz del PSOE-A ha insistido en pedir a Moreno que "dé la cara", y ha manifestado que el PP "tiene que tomar buena nota de lo que está pasando", y que "no vale esconderse", sino que debe "dar la cara".

En esa línea, ha exigido al PP "no sólo responsabilidades, respuestas", sino también que los 'populares' aclaren "hasta dónde llegan los tentáculos de este caso corrupto del PP en Almería", tras lo que ha agregado que en el PP "están escondidos posiblemente" porque "saben que hay mucho más PP pringado, y no quieren que les salpique".

Frente a ello, Cuenca ha concluido reiterando su llamamiento a los 'populares' para que "asuman su responsabilidad, den la cara y expliquen a los andaluces, y especialmente a los almerienses, qué ha pasado en Almería, qué le pasa al Partido Popular que ha creado esta red corrupta en Almería, y qué daño le puede haber hecho no solo a Almería, sino a toda Andalucía", ha zanjado.