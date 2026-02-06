Los pueblos de Cabo de Gata-Níjar (Almería) convocan este domingo caceroladas contra los cortes de luz y teléfono

Playa de Agua Amarga, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE NÍJAR

Endesa prevé una reunión la próxima semana para detallar reformas y refuerzos en la red

NÍJAR (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

Los pueblos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) han convocado caceroladas este domingo, 8 de febrero, a las 12,00 horas en los puntos más céntricos de cada núcleo para protestar contra los continuos cortes de luz y telefonía que, según señalan, se repiten desde hace semanas y con distinta intensidad a lo largo de todo el año.

La convocatoria parte de la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de los Pueblos de Cabo de Gata, que atribuye los incidentes a la falta de inversiones en las infraestructuras energéticas y de comunicaciones.

"Vivimos totalmente en una situación tercermundista en un entorno natural protegido y con un valor ambiental y turístico incalculable, pero no podemos seguir siendo aislados y desconectados de los servicios básicos esenciales", han criticado en un comunicado remitido a los medios.

Asimismo, han advertido de que los cortes no solo inciden en la vida cotidiana de los residentes, sino que generan un "grave daño" a la economía local, a las personas que trabajan en la zona y "limitan de forma muy seria la atención sanitaria, la respuesta ante emergencias y la comunicación básica en las comunidades".

La coordinadora ha iniciado además una recogida de firmas a través de la plataforma 'Change.org' y ha anunciado el inicio de un proceso de movilizaciones ciudadanas para exigir a las compañías eléctricas y telefónicas y a las administraciones competentes mejoras en la infraestructura energética y de comunicaciones, un plan de acción ante los cortes y garantías de un suministro estable y continuo. No descarta, además, la convocatoria de una manifestación unitaria en los próximos días.

Estas protestas se producen un día después de que el Ayuntamiento de Níjar trasladara formalmente a E-Distribución Redes Digitales SLU su preocupación por estos incidentes en un escrito remitido por el alcalde, José Francisco Garrido, en el que solicita información detallada sobre las causas de los cortes, las medidas adoptadas para mejorar la calidad del servicio y el estado de ejecución de las actuaciones comprometidas.

REUNIÓN CON ENDESA

Por su parte, fuentes de Endesa han indicado a Europa Press que está previsto mantener la próxima semana una reunión para ofrecer detalles sobre los programas de reforma y refuerzo planteados para la zona, "muchos de los cuales han empezado a tramitarse".

Desde el Consistorio han subrayado que, si bien en determinados momentos pueden concurrir circunstancias meteorológicas adversas, los problemas de suministro eléctrico en núcleos como Agua Amarga "son una constante tanto en invierno como en verano, generando un grave perjuicio a vecinos, negocios y servicios públicos".

"Los vecinos necesitan respuestas claras y soluciones reales. No podemos normalizar cortes continuos en un municipio que, además, tiene una fuerte dependencia del sector turístico y de los servicios", ha defendido el regidor.