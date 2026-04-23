El Puerto de Almería acogerá una nave desde el lunes para que ONG atiendan a inmigrantes en la regularización

Inmigrantes aguarda la apertura de la sede de Cepaim en Almería para obtener documentación para el proceso de regularización extraordinario.- EUROPA PRESS

ALMERÍA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El puerto pesquero de Almería va a contar, a partir del próximo lunes y conforme a las previsiones, con una nave acondicionada para que las ONG y entidades colaboradoras en el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes puedan atender de forma ordenada a los usuarios ante las largas colas registradas durante los últimos días en distintos puntos de la ciudad.

Así lo han trasladado en sendos actos la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, y el concejal de Integración Social, Participación, Distritos, Programas y Juventud del Ayuntamiento de Almería, Óscar Bleda, quienes han dado cuenta de los acuerdos alcanzados para disponer de este espacio a la mayor brevedad posible.

El espacio, que se ubicará en las proximidades de la sala Varadero, permitirá a organizaciones como Almería Acoge o Cepaim atender las demandas encaminadas, principalmente, a obtener el certificado de vulnerabilidad que se precisa entre quienes carecen de un contrato o precontrato de trabajo o no pueden justificar la unidad familiar en el país con menores o mayores con discapacidad a su cargo. No obstante, la iniciativa quedará abierta a otras entidades colaboradoras que lo pidan.

"Llevamos 24 horas de trabajo muy intenso de cara a esta línea", ha explicado Bleda, para quien el proceso "no ha estado bien preparado ni coordinado" ya que ha "sobrevenido" tanto a las entidades locales como a las asociaciones colaboradoras, si bien ha incidido en la iniciativa de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, para articular esta solución tras la reunión que mantuvo esta misma semana con el subdelegado de Gobierno, José María Martín.

Bleda ha insistido en la intención de atender a las peticiones de las ONG para conseguir un "servicio coordinado" en el que atender a los "cientos de persona" que a lo largo de esta semana se han desplazado a las sedes de las asociaciones, lo que llevó incluso a Almería Acoge a tener que cerrar sus puertas el pasado martes ante la "avalancha" registrada en la calle Largo Caballero.

"Estamos terminando de preparar todo a nivel logístico", ha asegurado el edil sobre el espacio que se ubicará en la zona de venta del puerto pesquero, por lo que ha agradecido la disposición de la APA para hallar una solución. "Todo el mundo ha tendido la mano y ha tratado de buscar soluciones sin más colaboración por parte del Gobierno", ha señalado.

EL PUERTO PREPARA LA NAVE Y SU OPERATIVA

Por su parte, la presidenta de APA ha enmarcado la cesión de este espacio en la "obligación" y la "responsabilidad" de la institución como administración pública después de la petición formulada por la alcaldesa de la capital.

Soto ha apuntado además que, hasta donde conoce, el servicio se prestará únicamente en el puerto pesquero, ya que la nave elegida, la de segundas ventas, cuenta con una superficie "muy amplia" y dispone también de oficinas en la segunda planta, lo que permite "prestar todo el servicio aquí".

Asimismo, ha indicado que los empleados públicos de la APA ya trabajan no solo para acondicionar la nave, que llevaba un tiempo cerrada, sino también para activar "un plan de seguridad" con la Policía Portuaria, de modo que las instalaciones reúnan "las mejores condiciones para dar la mejor atención a los migrantes" y contribuyan a "resolver el problema de desbordamiento en la ciudad".

CITAS TELEFÓNICAS

Desde Almería Acoge han informado que para atender a los usuarios será necesario solicitar cita previa en los teléfonos 617 656 212, 617 656 256 o 617 628 986 en horario de 9,30 a 14,00 horas, de modo que habrá que facilitar nombre y número de pasaporte o de identificación.

La entidad ha adveritido que únicamente se dará una cita por persona y llamada, de forma que a cada usuario se le asignará un día y un tramo horario para atenderle, sin que se preste atención fuera de ese tramo.

La asociación ha explicado que la agenda se abrirá "de forma semanal", por lo que una vez que esté completa los teléfonos dejarán de estar operativos. De este modo, se avisará puntualmente cuando vuelven a estar abiertos.

"Hasta nueva indicación no se atenderá bajo ninguna circunstancia a nadie sin cita para temas relacionados con la regularización", han señalado antes de recordar que la atención a los interesado se realizará en la nave ubicada en el Puerto Pesquero, en concreto, en el número 75 de Carretera de Málaga (https://maps.app.goo.gl/AEy6GeGa2HnkBFKXA).