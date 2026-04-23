La Policía Local de Algeciras detecta irregularidades en el proceso de empadronamiento de extranjeros

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Algeciras. - AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Algeciras (Cádiz) ha señalado que ha detectado irregularidades en el proceso de empadronamiento en la ciudad de personas procedentes de otros países, lo cual ha puesto en conocimiento de la Policía Nacional por orden del alcalde, José Ignacio Landaluce, al objeto de que continúen las investigaciones.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, las indagaciones de la Jefatura se iniciaron tras detectarse un incremento inusual de las solicitudes de empadronamiento en la Delegación de Estadística del Consistorio, situación que puede estar relacionada con el anuncio de regularización masiva de extranjeros puesta en marcha por el Gobierno de España.

Por ello, la Policía Local, a través de efectivos adscritos al Grupo Delta, que realizan sus funciones de paisano, comenzó a llevar a cabo investigaciones, desde el pasado mes de marzo, sobre 405 personas, todas ellas extranjeras, que habían tramitado su inclusión en el padrón municipal de habitantes.

Así, según ha indicado el Ayuntamiento, de la labor policial se determinó que 187 personas de ese total no residen en los domicilios en los que se encontraban empadronados, dándose casos como los de que las direcciones facilitadas al Ayuntamiento correspondían a viviendas 'okupadas' por otras personas, que en lugar de extranjeros los residentes son familias españolas, que se trataba de casas abandonadas o con la puerta de entrada tapiada, de viviendas en obras, de un antiguo pub cerrado y totalmente abandonado, de números que no existen en la calle en cuestión o incluso de un bufete de abogados o de la sede de una organización no gubernamental.

En este sentido, ha destacado que la pasada semana una patrulla de la Policía Local interceptó a las puertas del Ayuntamiento a un marroquí que previamente había contactado con dos compatriotas, a los que no conocía, en un establecimiento hostelero de la Plaza Alta, ofreciéndoles empadronarse en un domicilio inexistente a cambio de una cantidad de dinero en metálico.

Asimismo, efectivos del Cuerpo municipal han comprobado como en una vivienda del barrio de La Bajadilla, su morador, también de nacionalidad marroquí, ha recibido en los últimos días la visita de numerosos compatriotas, que le han indicado que han recibido indicaciones de personarse en ese domicilio para recoger su correspondencia tras ser empadronados allí a cambio del pago de 150 euros.

El Ayuntamiento ha señalado que estas investigaciones van a continuar a fin de erradicar las irregularidades que se puedan producir en el proceso de empadronamiento, para lo que serán dados todos los pasos tanto legales como administrativos contemplados en la legislación vigente.