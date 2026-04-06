Registrado un conato en la cubierta de un ferry sin pasajeros en el Puerto de Almería que deja daños materiales

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ALMERÍA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tripulación de un ferry atracado en el Puerto de Almería ha tenido que sofocar un conato que se ha localizado en el segundo nivel de la cubierta en la zona de popa sin que se hayan producido daños personales, toda vez que el barco carecía de pasajeros en el momento del incidente.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía y de la Autoridad Portuaria de Almería (APA) han detallado a Europa Press que las llamas se detectaron unos minutos antes de las 17,00 horas, lo que provocó una intensa humareda negra avistada desde varios puntos de la ciudad.

Así, ante los avisos de varios alertantes, se dio aviso a Bomberos de Almería, Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, efectivos sanitarios, Salvamento Marítimo y Autoridad Portuaria, que ya se había movilizado al ser advertido el incidente también por la Policía Portuaria.

No obstante, el personal del ferry que se encontraba atracado en la rampa cuatro del recinto portuario pudo extinguir las llamas con sus propios medios antes de la llegada de los bomberos, lo que también se constató desde Salvamento Marítimo y Policía Nacional.

Por el momento, la compañía mantiene sin cambios su salida a partir de la medianoche de este martes con rumbo a Nador (Marruecos).