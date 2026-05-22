Rescatan a una persona del incendio de una vivienda en un bloque de pisos en Albox (Almería)

Bomberos del Levante asisten el incendio declarado en una vivienda de Albox (Almería). - BOMBEROS DEL LEVANTE

ALBOX (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

Una persona ha sido rescatada de un edificio ubicado en la Avenida del Puente de Albox (Almería) tras el incendio registrado en una de las viviendas del tercer piso que ha obligado a desalojar momentáneamente el inmueble sin que finalmente se hayan registrado daños personales.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía y Bomberos del Levante han explicado a Europa Press que los primeros avisos se recibieron en torno a las 16,30 horas por el incendio que se veía desde el exterior del piso por el balcón, en las proximidades del Parque Payaso Fofó.

Así, se dio aviso a 061, Policía Local, Guardia Civil y Bomberos del Levante, que desplazaron hasta el lugar de los hechos dos dotaciones de Albox y una más desde Huércal-Overa. Los efectivos realizaron una extinción preventiva desde el exterior de la vivienda antes de poder acceder al interior.

Los operativos de emergencia consiguieron así sacar del inmueble a un persona que se veía afectada por el humo en su vivienda, por lo que precisó asistencia por parte de los bomberos.

Así, el servicio de extinción de incendios consiguió sofocar las llamas que afectaron principalmente a la cocina del piso afectado, la cual quedó completamente calcinada, y a una parte del patio colindarnte, sin que ninguna otra vivienda se viera afectada.

De forma paralela, los miembros de la Policía Local de Albox acordonaron el entorno del inmuebe, en especial la zona del parque para prevenir daños ante la caída de algunos cascotes.