Rodrigo Alonso vuelve a encabezar la lista de Vox por Almería en las elecciones andaluzas del 17 de mayo

ALMERÍA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Rodrigo Alonso volverá a encabezar la lista de Vox por Almería en las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo, según ha anunciado la formación en un comunicado, que ha dado a conocer la candidatura con la que concurrirá a los comicios en la provincia.

En los puestos de salida figuran Clotilde Salvador, como número dos, Juan José Bosquet, como número tres, María Ester Tejada, como número cuatro, y Jaime Hernández, como número cinco.

Alonso, nacido en 1980 y natural de Antas, donde reside con su familia, es diputado en el Parlamento de Andalucía por Almería desde las elecciones de diciembre de 2018, además de portavoz adjunto de Vox en la Cámara andaluza y portavoz nacional de Trabajo y Campo.

Autónomo y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada (UGR), cuenta con un curso de Asesoría Fiscal y Tributación y cursa un Ciclo Formativo de Grado Superior de Paisajismo y Medio Rural en la Escuela Agraria de Vícar.

Clotilde Salvador, de 51 años y natural de Almería capital, es diplomada en Ciencias Económicas y Empresariales especializada en Comercialización por la Universidad de Almería (UAL) y tiene un máster en Comunicación Política y Empresarial por la Universidad de Málaga (UMA).

Juan José Bosquet, natural de El Ejido y de 41 años, cuenta con estudios en Hostelería y es actual diputado en el Parlamento de Andalucía, concejal de Vox en el Ayuntamiento de El Ejido y presidente provincial de Vox Almería.

La número cuatro de la lista será María Ester Tejada Pomares, de 50 años, residente en El Parador de las Hortichuelas, en Roquetas de Mar. Tiene los títulos de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y Técnico Especialista de Laboratorio, cursa tercer curso de Fisioterapia en la UAL y desarrolla su labor profesional como auxiliar de Enfermería en el Hospital Universitario de Poniente.

Jaime Hernández ocupará el quinto puesto de la candidatura. Tiene 37 años, reside en Aguadulce, en Roquetas de Mar, y es graduado en Español: Lengua y Literaturas por la Universidad de Alicante (UA).

Además, cuenta con un máster de Formación del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas por la misma universidad. En la actualidad trabaja como funcionario de la Administración Pública en la Delegación Territorial de Educación de Almería.

Tras la aprobación de las listas por parte del Comité Ejecutivo Nacional, Vox celebra este jueves en Málaga el acto de presentación de candidatos con la presencia del presidente del partido, Santiago Abascal. A las 12,00 horas se hará una foto de familia, a las 12,15 horas comenzará la reunión y, ya por la tarde, a las 19,30 horas, se celebrará el acto de precampaña en la Plaza de Mateo Luzón.