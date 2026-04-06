RVFV se suma al cartel de la tercer edición del Puro Latino Fest de Almería, que se celebra el 10 y 11 de julio

RVFV durante el acto de presentación de su incorporación al cartel de la tercera edición del Puro Latino Fest de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cantante urbano RVFV se ha sumado al cartel de la tercera edición del Puro Latino Fest de Almería, que se celebrará los días 10 y 11 de julio en el Recinto de Conciertos del Ferial.

Así lo ha desvelado este lunes la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, durante la presentación en el Centro de Innovación Cultural Katiuska. El festival cuenta con la producción de Hermanos Toro y se enmarca en la programación estival coordinada desde el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

La regidora almeriense ha asegurado que para el Consistorio es "un placer" comprobar que la ciudad "sigue siendo cuna de talento", también "en nuevos códigos como la música urbana", y ha señalado que "uno de los más importantes de los últimos años es RVFV".

Vázquez ha afirmado además que el Ayuntamiento está "siempre" al lado de los artistas de la ciudad "sin distinción", como, según ha dicho, demuestra la programación trimestral del Área de Cultura.

En esta línea, ha recordado que Rafael Ruiz ya reunió a más de 14.000 personas en su concierto de Feria de hace unos años y ha subrayado que ahora vuelve al Recinto de Conciertos del Ferial de la mano de Puro Latino, "uno de los más prestigiosos de toda España en este tipo de música".

Asimismo, ha defendido que el hecho de que Almería sea una de las cinco sedes de Puro Latino en toda España permite completar "casi la práctica totalidad de estilos musicales" dentro de la programación municipal, llegar a más público, en este caso a uno "muy joven y urbano", y ofrecer en la ciudad propuestas con las que distintos públicos puedan sentirse identificados, "del flamenco al jazz, de la música clásica al rock y al pop".

Por su parte, la responsable de producción de Hermanos Toro, Fátima Rodríguez, ha destacado "el gran equilibrio" del cartel de este año, en el que ya figuran artistas como Juan Magán, Myke Towers, Anuel AA, JCReyes, Morad, Ñengo Flow, Kidd Voodoo o Saiko, a los que ahora se incorpora RVFV. Además, ha avanzado que todavía quedan más artistas por anunciar, así como la distribución por días de cada actuación.

Rodríguez también ha subrayado "el gran crecimiento" que, según ha indicado, ha experimentado Almería en este tipo de eventos, y ha señalado que para la promotora es "un placer" mantener la ciudad como sede, al igual que ocurre en Madrid, Sevilla, Puerto de Santa María y Torremolinos.

Durante la presentación en el Centro de Innovación Cultural Katiuska, ubicado precisamente en su barrio, RVFV se ha mostrado "muy ilusionado" por volver a actuar en verano en su ciudad y en "uno de los festivales que es de mis favoritos de toda España". El artista ha valorado además que una de las ciudades en las que se celebra sea Almería y ha asegurado que "vamos a pasarlo genial y va a ser increíble volver a cantar en mi tierra".

Las entradas y abonos ya están disponibles en 'https://purolatino.es/almeria/entradas/', con distintos precios según la zona del recinto, y en las próximas semanas se habilitará también la compra para días sueltos.