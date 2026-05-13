Salen a licitación por casi 200.000 euros las obras para restaurar la Torre de los Cerrillos en Almería, declarada BIC

Archivo - Imagen la Torre de los Cerrillos. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) ha sacado a licitación las obras de restauración de la Torre de Cerrillos, una torre vigía del siglo XVI catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Monumento desde 1993 ubicada en el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar.

La actuación, cofinanciada al 50 por ciento por los consistorios de El Ejido y Roquetas de Mar, prevé una inversión iniciad del 199.652,7 euros y con un plazo de ejecución previsto de seis meses, según ha indicado el Ayuntamiento roquetero en una nota.

De esta forma, se garantiza la conservación de uno de los elementos patrimoniales más importantes del Poniente almeriense, fruto además de la colaboración institucional entre Roquetas de Mar y El Ejido.

El expediente aprobado incorpora todos los informes técnicos, jurídicos y patrimoniales favorables exigidos por la normativa vigente, así como el correspondiente proyecto técnico redactado por Castillo Miras Arquitectos SLP.

Además, la actuación cuenta con informe favorable de la Delegación Territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y se encuentra incluida en el Plan de Contratación 2026 del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

La restauración de la Torre de Cerrillos fue aprobada el pasado mes de febrero, dentro del convenio de colaboración suscrito entre los ayuntamientos de Roquetas de Mar y El Ejido para la protección, restauración y puesta en valor de este inmueble histórico, del que ambos municipios son copropietarios al 50 por ciento.

El proyecto contempla trabajos de consolidación estructural, recuperación de volúmenes perdidos y actuaciones de conservación empleando técnicas y materiales compatibles con los originales, como mampostería tradicional y morteros de cal, garantizando así una intervención respetuosa con el valor histórico y arquitectónico del monumento.

La Torre de Cerrillos, construida aproximadamente en 1575 como parte del sistema defensivo del litoral andaluz frente a las incursiones piratas, constituye uno de los principales referentes patrimoniales del litoral almeriense. Su rehabilitación permitirá frenar el deterioro acumulado durante décadas y asegurar la conservación de este símbolo histórico para futuras generaciones.