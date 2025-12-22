El secretario general de Universidades de la Junta renuncia al cargo para optar a una plaza como catedrático en la UAL

Archivo - El secretario general de Universidades de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Ramón Herrera. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Universidades, Ramón Herrera, ha anunciado su renuncia al cargo tras siete años al mando para volver a ser profesor de Derecho a la Universidad de Almería (UAL) y optar a una plaza como catedrático.

Así lo ha anunciado en un comunicado publicado en su cuenta oficial de la red social X, consultado por Europa Press, en el que ha señalado que ha llegado "el momento de decir adiós y dar las gracias". Herrera ha agradecido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, la oportunidad de formar parte de su Gobierno, "especialmente por su generosidad, una lección que no se olvida". Asimismo, ha afirmado que considera que se ha llevado a cabo "la mayor y más ambiciosa reforma del sistema universitario andaluz en décadas".

Además, ha agradecido al consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, a quien ha calificado como "el capitán perfecto", y lo ha definido como "tolerante, afable, capaz, caballeroso y cercano". Asimismo, ha asegurado que el responsable de Universidad "conoce el sistema universitario mejor que nadie y, aun así, acepta otras opiniones y las tiene en cuenta".

Doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Civil en la UAL, ha ocupado también el puesto de director de los secretariados de Internacionalización y de Estudiantes. Además, ha sido parlamentario andaluz y actualmente forma parte de la lista de expertos en Derecho Civil del Parlamento Europeo. También ha estado al frente de la Oficina de Asuntos Europeos de la Provincia de Almería.

Este abogado, especializado en Derecho y Nuevas Tecnologías, Responsabilidad Civil y Derecho de Familia, es miembro de numerosos proyectos de investigación y ha sido responsable del proyecto de Excelencia 'La protección de los menores en el ámbito Audiovisual'.