Seis detenidos en Almería acusados de estafar a más de 120 personas con anuncios falsos de alquiler de pisos

ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Almería a seis personas acusadas de conformar un entramado criminal que habría estafado a más de 120 personas de todo el país --34 de Almería-- con anuncios falsos de pisos de alquiler en portales inmobiliarios y redes sociales, lo que habría supuesto un perjuicio económico global de 50.000 euros.

A través de la operación 'Hispano', los agentes pudieron determinar que los sospechosos captaban a sus víctimas y les exigían pagos por Bizum para "reservar" viviendas que no existían o sobre las que no tenían ninguna disponibilidad, según han indicado en una nota.

Los investigadores advirtieron que los estafadores repetían un mismo patrón: anuncios con precios por debajo del mercado, fotografías atractivas y direcciones incompletas situadas principalmente en zonas como Avenida del Mediterráneo, Zapillo, Ciudad Jardín, calle Granada o Avenida Pablo Iglesias, en el caso de la capital almeriense. Las comunicaciones se realizaban casi siempre vía WhatsApp, empleando identidades ficticias para ganarse la confianza de las víctimas.

La operación, desarrollada el pasado 11 de noviembre, culminó con la detención de seis integrantes del grupo, algunos de los cuales acumulaban numerosos antecedentes por delitos de estafa, robos con violencia, lesiones, amenazas, delitos contra la salud pública o múltiples reclamaciones judiciales vigentes.

Varios de ellos carecían de domicilio estable y utilizaban distintas cuentas bancarias abiertas 'ex profeso' para repartir los ingresos del fraude y dificultar su rastreo.

Los pagos realizados por las víctimas eran fraccionados en pequeños ingresos y redistribuidos rápidamente entre cuentas controladas por distintos miembros del grupo, lo que constituye "una operativa característica de procesos de blanqueo de capitales".

UN AUMENTO DE DENUNCIAS

La investigación se inició tras detectarse un aumento de denuncias con un idéntico patrón. Por la complejidad de los hechos y la dimensión del fraude, el Grupo VI de Delitos Tecnológicos y el Grupo VIII-UDEF de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería llevaron a cabo un trabajo conjunto que se prolongó durante meses.

Los agentes tuvieron que solicitar información a entidades bancarias, analizar movimientos financieros, rastrear teléfonos vinculados a los Bizum utilizados en las estafas y verificar datos de anuncios online. El dispositivo de vigilancia permitió finalmente localizar y detener a los encartados, algunos de ellos tras presentar resistencia o intentar eludir la acción policial.

Los seis detenidos, la mayoría de ellos multireincidentes, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería en funciones de guardia. Aún continúan las gestiones para localizar a otros posibles implicados y esclarecer denuncias aún pendientes de análisis.