El soul revive en el Auditorio de Roquetas (Almería) con un viaje por los grandes clásicos del género

Archivo - Dos de los cantantes del espectáculo 'The Best of Soul' durante su actuación en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar (Almería). - MOON WORLD - Archivo

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)

El espectáculo musical 'The Best of Soul' ha llenado este sábado el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar (Almería) con un viaje musical al corazón de Nueva York a través de algunos de los temas más emblemáticos de este género.

Durante cerca de dos horas y media de espectáculo ininterrumpido, y ante más de 1.200 espectadores, han sonado clásicos como 'When a Man Loves a Woman', 'Soul Man', 'Up on the Roof', 'Duke of Earl' o 'Stand by Me', composiciones que han marcado la historia del soul y que alcanzaron fama mundial en las voces de artistas como Percy Sledge, Otis Redding, James Brown, Sam Cooke, Aretha Franklin o The Temptations.

Sobre el escenario, un quinteto vocal acompañado por ocho músicos ha dado forma a un espectáculo que ha combinado interpretación, ritmo y coreografía con una estética retro muy cuidada. La formación instrumental ha estado integrada por contrabajo, teclado eléctrico, batería, saxofón, violonchelo y dos violines, además de momentos puntuales en los que se han incorporado elementos de percusión ligera como el 'shaker'.

Entre peinados afro, sombreros de ala corta y elegantes trajes de inspiración vintage, los intérpretes han construido una puesta en escena dinámica que ha alternado momentos más íntimos con estallidos de energía y baile.

La iluminación también ha desempeñado un papel destacado durante todo el show, con fondos cambiantes y proyecciones visuales que han acompañado cada tema. Los tonos cálidos han envuelto las baladas más emotivas, mientras que los cambios de color y ritmo han reforzado los momentos más intensos del espectáculo.

Con esta actuación, 'The Best of Soul' ha cerrado su recorrido por la Península dentro de la gira nacional de 2026, después de haber pasado durante las últimas semanas por ciudades como Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Valladolid, Bilbao, Granada o Murcia.

El espectáculo continuará ahora su itinerario en Canarias, donde tiene previstas nuevas funciones en La Laguna (Tenerife) y Las Palmas de Gran Canaria, que pondrán el broche final a la gira de este año.