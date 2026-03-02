La Subdelegación del Gobierno abre dos oficinas en Almería y Cuevas para atender a los afectados por las borrascas

Archivo - Subdelegación del Gobierno en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Almería ha puesto en marcha dos oficinas técnicas para atender y asesorar a las personas, empresas y administraciones locales afectadas por el tren de borrascas que azotó la provincia desde el pasado mes de diciembre hasta mediados de febrero.

Una de las oficinas ha quedado habilitada en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Almería, situada en la calle Arapiles, 19, y la segunda en dependencias del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, con el objetivo de "facilitar la atención a los damnificados, especialmente en una de las zonas más castigadas por los temporales".

Estas oficinas estarán operativas durante un periodo inicial de tres meses, plazo en el que podrán tramitarse las solicitudes de ayuda, aunque no se descarta su ampliación si las circunstancias así lo requieren. Desde este lunes, los equipos técnicos gestionan las reclamaciones y prestan asesoramiento directo a los afectados, según ha informado la Subdelegación en una nota.

En estos puntos de atención, técnicos de Protección Civil y personal de la empresa pública Tragsa ofrecerán apoyo a particulares que hayan sufrido daños en viviendas o enseres, a agricultores y empresas afectadas por el temporal, así como a los ayuntamientos que hayan reportado desperfectos en infraestructuras municipales.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha presidido la reunión de coordinación en la que han participado responsables de Tragsa en Almería, el jefe de la Unidad de Protección Civil y un técnico de dicha unidad, y ha destacado la importancia de una respuesta "ágil, coordinada y cercana al territorio".

Martín ha subrayado la "reacción inmediata" del Gobierno central ante esta situación extraordinaria, con la activación de un paquete de medidas que, en su conjunto, asciende a 7.000 millones de euros para hacer frente a los daños provocados por fenómenos meteorológicos adversos en distintos puntos del país.

Asimismo, ha recordado que, según la orden ministerial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el plazo --ya abierto-- para la comunicación de daños en caminos agrarios y sistemas de regadío finalizará el próximo 15 de abril.

Dentro de las ayudas extraordinarias habilitadas por el Gobierno de España, se contempla un presupuesto específico de 600 millones de euros destinado a la reparación de este tipo de infraestructuras esenciales para el sector primario.

"El Gobierno de España está donde tiene que estar, al lado de quienes han sufrido las consecuencias de estos temporales, poniendo recursos, activando instrumentos legales y facilitando que las ayudas lleguen cuanto antes", ha subrayado el subdelegado, quien ha insistido en que "el objetivo es que ningún afectado quede sin la información ni el respaldo necesarios para tramitar su solicitud".