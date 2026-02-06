Tabernas acogerá del 8 al 12 de octubre la XVI edición de Almería Western Film Festival

Asistentes durante una de las actividades de la pasada edición de Almería Western Film Festival, celebrada en Tabernas. - AWFF

TABERNAS (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

La organización de Almería Western Film Festival (AWFF) ha anunciado que celebrará su decimosexta edición del 8 al 12 de octubre de 2026 en el municipio de Tabernas y en los poblados del Oeste MiniHollywood Oasys y Fort Bravo Texas Hollywood.

El festival continúa así una trayectoria de "crecimiento sostenido, reforzando su proyección internacional y su impacto cultural, turístico y económico en la comarca", según ha trasladado la organización en un comunicado.

Durante 2025, AWFF ha ampliado su alcance e incrementado el número de proyecciones, actividades paralelas y encuentros con profesionales y visitantes, "consolidándose como uno de los festivales de cine de género más singulares del panorama europeo, con una fuerte conexión con la industria audiovisual y el territorio".

"Almería Western Film Festival nació en Tabernas para rendir homenaje a nuestra tierra, a su paisaje y a todos aquellos que lo han engrandecido a través del cine", ha señalado el alcalde de Tabernas, José Díaz, quien ha subrayado la importancia del festival como "herramienta de promoción turística y cultural".

En ediciones anteriores, AWFF ha contado con la participación de grandes figuras del cine internacional como Franco Nero, Claudia Cardinale, Terence Hill, Gianni Garko, Fabio Testi, Viggo Mortensen o Charo López, entre otros muchos profesionales.

En esta nueva edición, el festival apostará por una "programación de calidad", el talento emergente y el vínculo entre cine, historia y territorio. Por su parte, el director del festival, Juan Francisco Viruega, ha destacado que "lo que hace único a este Festival es su íntima conexión con el paisaje donde se celebra".

"Este año se cumple el 75º aniversario de la primera película rodada en Tabernas, además de otras efemérides que recogerá la Sección Western Classic. No obstante, la principal apuesta de la próxima edición será la conexión con las nuevas generaciones de público y cineastas, y con la diversidad. En los últimos años hemos conseguido la premier de grandes títulos internacionales y lo continuaremos celebrando rodeados de música, formación cinematográfica y actividades para toda la familia", ha añadido.

La XV edición de AWFF finalizó con un "notable incremento en sus cifras de espectadores y difusión". El evento reunió durante cinco jornadas a alrededor de 8.000 personas entre público y profesionales, lo que supone un crecimiento del cinco por ciento respecto a 2024.

AWFF ofreció más de medio centenar de actividades, entre las que destacaron proyecciones de largometrajes y cortometrajes, homenajes, presentaciones literarias, talleres y clases magistrales, mesas redondas, conciertos y diversas iniciativas lúdicas para todos los públicos.

Tanto la gala inaugural como la de clausura registraron un "lleno absoluto" en el Teatro de Tabernas, al igual que las actividades celebradas en los poblados del Oeste MiniHollywood Oasys y Fort Bravo Texas Hollywood.

"Nuestro gran reto es impulsar nuevas oportunidades para creadores y profesionales del cine, sin olvidar la tradición. AWFF mira al futuro con ambición y con la certeza de que Tabernas seguirá siendo un espacio de referencia internacional para el wéstern. Es fundamental seguir propiciando el encuentro entre el público y los cineastas, y ofrecer un lugar destacado a la formación, con talleres y mesas especializadas en torno al género", ha subrayado Viruega.