Tíjola (Almería) inaugura las casas rurales de El Higueral para potenciar el turismo

Inauguración de las casas de El Higueral, en Tíjola (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Tíjola (Almería) ha abierto al público sus nuevas casas rurales en El Higueral con el objetivo de potenciar el turismo en la localidad, dinamizar el entorno y este núcleo del municipio y, al mismo tiempo, ofrecer un nuevo servicio que "haga más agradable la visita a potenciales turistas".

Así lo ha trasladado la Diputación de Almería en una nota en la que indica que las viviendas ya se encuentran a disposición para su alquiler a través de los medios oficiales del Ayuntamiento de Tíjola.

La actuación se ha llevado a cabo gracias a una inversión de 300.000 euros que se ha financiado de forma conjunta entre el Ayuntamiento de Tíjola (180.000 euros) y a través del Plan de Fomento del Empleo Agrario, PFEA, (120.000 euros). Este programa de empleo es un ejemplo de colaboración institucional entre el SEPE --Gobierno de España--, Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y los propios ayuntamientos.

El alcalde de Tíjola y diputado provincial, José Juan Martínez, ha destacado que "este proyecto nos ayuda a potenciar nuestra firme apuesta por el turismo como dinamizador social y económico de nuestro municipio y sus diferentes núcleos urbanos".

"Ofrecemos un nuevo servicio a los visitantes que encontrarán en estas viviendas el espacio perfecto para disfrutar de su estancia en Tíjola y conocer el municipio y el resto de la comarca", ha explicado.

Del mismo modo, ha incidido en la importancia de planes como el PFEA que, según ha señalado, "son un ejemplo de colaboración institucional en beneficio de todos los ciudadanos y a los municipios nos permite fomentar de manera continua la inversión y el empleo".

Martínez ha resaltado que "este nuevo espacio, moderno y sostenible, nace con el objetivo de ofrecer un alojamiento de calidad para quienes deseen disfrutar de la naturaleza, el patrimonio y la tranquilidad del municipio".

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Almería, Rebeca Gómez, ha subrayado que esta actuación "es un ejemplo de cómo las políticas públicas de la Junta de Andalucía se diseñan y ejecutan de forma alineada con la Estrategia Andaluza frente al Desafío Demográfico, con el objetivo de generar oportunidades económicas, fijar población y reforzar la cohesión territorial en nuestros municipios".

Gómez ha destacado que la recuperación de edificios tradicionales para su uso como alojamientos turísticos contribuye a diversificar la economía local y a poner en valor el patrimonio rural, al tiempo que ha resaltado el papel del PFEA como "una herramienta esencial para sostener el empleo en el medio rural".

Para la delegada, la combinación de inversión pública, empleo agrario y desarrollo del turismo rural "representa una estrategia eficaz para fortalecer el futuro de los municipios del interior de la provincia".

Por su parte, la diputada del PFEA, Matilde Díaz, ha subrayado el esfuerzo inversor del Ayuntamiento de Tíjola para hacer realidad estas casas rurales y ha recordado que "el PFEA es una de las principales herramientas con las que contamos en la Diputación para fomentar el empleo en los municipios más pequeñas y fijar la población".

En las actuaciones llevadas a cabo en las dos viviendas, una con un dormitorio para dos personas, y una segunda con tres dormitorios para un total de seis personas, se han realizado trabajos de aislamiento térmico, carpintería exterior e interior, instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento, además de acabados de pintura y adecuación de la fachada exterior.