Torregrosa critica que mientras Montero "desprecia" Andalucía, el PP "sigue creando oportunidades para todos"

ALMERÍA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Andalucía, Maribel Torregrosa, ha criticado que la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, ha sido "incapaz de encontrar el momento de disculparse ante la afirmación de su compañera, la vicepresidenta tercera, sobre que Andalucía no es Europa". Un hecho que ha calificado de "inadmisible" y que considera que se trata de "una demostración más del menosprecio de Montero a esta tierra y a todos los andaluces".

En una comparecencia ante los medios en Almería, Torregrosa, ha expresado su "incredulidad" ante las únicas manifestaciones realizadas por Montero al respecto de "este insulto a los andaluces, en las que minusvaloró este ataque a Andalucía hablando de chascarrillo".

"La delegada de Sánchez en Andalucía --ha incidido-- demostró este sábado con sus declaraciones en Córdoba que no viene a defender Andalucía, ni la financiación justa que merece y ella pedía, ni las conexiones ferroviarias que necesitamos, ni ninguna de sus necesidades". Su único objetivo "es defender a Sánchez, haga lo que haga. Así se lo pidió ayer a sus militantes", ha criticado.

"Decir que Andalucía no es Europa es un insulto a todos y cada uno de los ocho millones y medio de andaluces", ha insistido la portavoz del PP de Andalucía, "ya Montero se equivoca si piensa que aplaudir este tipo de desprecios hacia Andalucía no le va a pasar factura. Los andaluces tenemos dignidad y no vamos a permitir que nadie nos trate como ciudadanos de segunda", ha advertido.

En esa línea, Maribel Torregrosa ha subrayado que "claro que sí, claro que Andalucía es Europa. Lo que desde luego no es Europa es la infrafinanciación a la que Montero está condenando a Andalucía y por la que ha perdido ya más de 13.400 millones de euros, a pesar de que fue ella misma, cuando era consejera de la Junta, la que clamaba por su sistema de financiación justo para esta tierra". Pero ahora "prefiere ceder privilegios a sus socios independentistas para proteger a Sánchez, antes que trabajar para que Andalucía tenga la financiación justa que merece", ha añadido.

Y en ese sentido, la portavoz popular ha continuado explicando que "Andalucía es Europa, pero lo que no es Europa es privilegiar a unos territorios sobre otros, como pretende hacer María Jesús Montero con la financiación especial que exigen los independentistas a cambio de sus votos para que Sánchez siga un ratito más en Moncloa". O como lo es que el Gobierno "financie el 50% de la Dependencia en el País Vasco, pero en Andalucía no llegue ni al 30% siendo la comunidad que más dependientes atiende", ha denunciado.

Igualmente, Maribel Torregrosa ha señalado que "tampoco es Europa discriminar a Andalucía en el reparto de fondos para políticas activas de empleo". A su juicio, "no tiene ningún sentido que la ministra de Trabajo diga que Andalucía no es Europa por su tasa de paro, pero Montero permita que se castigue a los parados andaluces a ser los que menos dinero reciban para fomentar su empleabilidad".

Al hilo de todo lo anterior, Torregrosa también ha apuntado que "tampoco es Europa la falta de inversiones en infraestructuras ferroviarias. Es que Andalucía es la penúltima". O en las infraestructuras de transporte de la electricidad, cuyas inversiones en Andalucía "están un 42% por debajo de la media".

"Eso es todo lo que la señora Montero puede ofrecer a los andaluces: bronca, castigo y desprecio", ha subrayado la portavoz de los populares andaluces. Pero "frente a esa Andalucía gris que pretende Montero, está la Andalucía que brilla más que nunca en Europa con la voz de Juanma Moreno".

"ANDALUCÍA ES UNA COMUNIDAD LÍDER Y ES EUROPA"

Maribel Torregrosa ha reafirmado que "Andalucía es Europa" y ha remarcado "Andalucía es Europa y lo es más que nunca. Porque antes se nos conocía por los escándalos y la corrupción socialista, ahora en Europa nos admiran, nos respetan y nos escuchan. Y prueba de ello es que, gracias ala trabajo que Juanma Moreno ha venido realizando en el comité de las regiones, por primera vez en Bruselas se plantean destinar fondos europeos a inversiones en obras hidráulicas, tan necesarias en Andalucía".

"Y esto no ha sucedido por casualidad", ha señalado Torregrosa. "Esto es fruto de unas políticas serias, sensatas, centradas en poner soluciones a los problemas de los ciudadanos desde el diálogo y el consenso. Lo que se conoce como la Vía Andaluza de Juanma Moreno".

Así, "gracias a un proceso de simplificación administrativa, a unas cuotas de seguridad jurídica y confianza empresarial nunca antes alcanzadas, Andalucía se ha convertido en una de las comunidades con mayor atracción inversora, de tal forma que sólo en el año 2024 atrajo 837 millones de inversión extranjera, el segundo mejor registro de la última década tras un crecimiento del 41% respecto a 2023, 22 puntos por encima de lo que lo hizo la media española", ha añadido.

Asimismo, Andalucía se ha afianzado como la tercera comunidad más exportadora de España, con cerca 10.560 millones de euros logrados en el primer trimestre de este año. Y la potencia industrial de Andalucía se acelera con "una subida de la producción del 12% en marzo, 3,5 puntos por encima de la media nacional".

Además, esta comunidad sigue creando empleo, habiendo superado ya el récord de 3,5 millones de afiliados a la seguridad social.

En definitiva, Andalucía "se ha transformado y avanza con paso firme gracias a las políticas reformistas, calmadas y alejadas de la polarización del Gobierno del PP de Andalucía y de Juanma Moreno". "Y no vamos a permitir que nadie nos frene, vamos a seguir trabajando y estando al lado de los andaluces, escuchándolos para encontrar juntos la mejor solución sus necesidades", ha declarado.

Una "fórmula de éxito que es la que también necesita el conjunto de España. Políticas serias, sensatez, moderación y diálogo, porque hoy por hoy España no funciona porque está sometida a un presidente y a un gobierno que no gestiona, que sólo se preocupa de resistir". "España necesita un cambio y eso sólo puede ofrecerlo el proyecto del PP y de Alberto Núñez Feijóo", ha dicho Torregrosa para concluir defendiendo que "Alberto Núñez Feijóo tiene palabra, cumple lo que dice y es garantía de buena gestión. España merece un presidente como él y vamos a trabajar también desde Andalucía para que lo tenga".