Trasladan al hospital a dos motoristas tras sufrir una colisión con un turismo en Almería

Archivo - Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería. - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer de 30 años de edad cada uno han sido evacuados al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería tras haber sufrido una colisión a bordo de su motocicleta contra un turismo en la capital, por la que han quedado tendidos sobre la calzada.

Fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía han explicado a Europa Press que fueron varios los alertantes que avisaron del accidente que se produjo sobre las 10,30 horas en la confluencia de las calles Hermanos Pinzón y Doctor Carracido, a la altura de Plaza Altamira.

Así, se desplazó hasta la zona una dotación de Policía Local así como efectivos del 061, que atendieron in situ a los heridos antes de proceder a su traslado al centro sanitario de referencia.