Tres medios aéreos se incorporan al incendio de Almería, que sigue activo tras casi 24 horas

Incendio en la Sierra de Gádor, en Almería.
Incendio en la Sierra de Gádor, en Almería. - EMA INFOCA
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 22 mayo 2026 10:35
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ALMERÍA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Infoca ha incorporado a primera hora de este viernes tres medios aéreos a las labores para sofocar el incendio forestal que se sigue activo en la Sierra de Gádor de Almería tras haberse declarado a las 11,00 horas de este jueves en el paraje de Las Minas.

Según han informado desde el dispositivo vía 'X', sobre el terreno actúan un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra, que se unen a la labor de cuatro grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de Medio Ambiente y un técnico de extinción.

Los trabajos, que se han sucedido mediante el dispositivo terrestre por la noche para tratar de atajar las llamas, también cuenta con dos camiones autombomba y una unidad médica. Los medios tratan así de estabilizar las llamas, que afectan esencialmente a zonas de matorral.

Si bien el viento ha dado una tregua con respecto a la jornada anterior, se prevé que desde el mediodía vuelva a soplar a unos 30 kilómetros por hora en dirección este, según la previsión de Aemet. Además, se ha experimentado una subida de temperaturas en la zona, con máximas de hasta 32 grados.

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