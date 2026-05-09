La UAL frece un curso de verano para posicionar Almería como "referente" en la gestión sostenible del agua

El director del curso de verano 'Innovación en el ciclo integral del agua desde Almería', Gabriel Acién. - UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) ofrece este verano el curso 'Innovación en el ciclo integral del agua desde Almería', dirigido por Gabriel Acién, que emerge como una "cita imprescindible" en el escenario actual de escasez hídrica y transición ecológica que "exige respuestas contundentes", por lo que la UAL señala que el mismo posiciona a la provincia como "un referente" en la gestión sostebible del agua.

Según ha indicado la universidad en una nota, este programa formativo se ha diseñado para ofrecer una visión "profunda y aplicada" sobre los principales retos que enfrenta el sector, articulando un debate interdisciplinar que abarca desde la regulación hasta la aplicación práctica de las tecnologías más avanzadas.

La estructura del curso destaca por su enfoque en la modernización del ciclo integral del agua. A lo largo de tres jornadas, se analizará el nuevo marco normativo europeo, evaluando sus implicaciones técnicas y económicas tanto para administraciones como para operadores. El programa pone especial énfasis en el desarrollo de biofactorías, donde las EDAR se transforman en centros de economía circular, así como en el potencial de la desalación y la reutilización como pilares de la resiliencia hídrica frente a eventos extremos y sequías.

La digitalización ocupa también un lugar central en este foro de conocimiento, explorando el impacto de la inteligencia artificial, los gemelos digitales y los sistemas de monitorización avanzada en la optimización de los recursos.

Este espacio de transferencia, que contará con la participación de "destacados expertos" académicos, administrativos y del ámbito empresarial, busca posicionar a Almería como "un referente ineludible" en la gestión sostenible y la innovación tecnológica.

El curso cuenta con la colaboración de la Cátedra Aqualia. Con el objetivo de facilitar el acceso a esta formación especializada, las matrículas serán gratuitas durante el mes de mayo: se requiere anticipar el pago, que será devuelto una vez finalice el curso. Dicho importe será reembolsado íntegramente, bajo la condición indispensable de haber asistido al cien por cien de las sesiones programadas.

Toda la información necesaria para formalizar la inscripción está disponible en la página web oficial de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería.