La Universidad de Almería acoge el curso de verano 'Agroturismo con raíces y futuro: sembrando experiencias'

José Luis Ruiz Real, catedrático de la Universidad de Almería y director del curso de verano sobre agroturismo. - UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) ha anuncido que va a celebrar el curso de verano 'Agroturismo con raíces y futuro: sembrando experiencias', en el marco del proyecto europeo Erasmus+ Agri. El encuentro, que tendrá lugar de forma presencial en la sede de Roquetas de Mar del 29 de junio al 1 de julio de 2026, se posiciona como "una herramienta estratégica para revitalizar el interior de la provincia".

Así lo ha comunicado la institución académica en una nota, donde ha detallado que está bajo la dirección del catedrático de la UAL José Luis Ruiz Real, y que nace para dar respuesta a la creciente demanda de "un turismo auténtico que respete el patrimonio natural y genere un impacto social positivo".

Para hacerlo atractivo, el curso ha combinado la reflexión estratégica con la formación práctica, abordando temas cruciales para el sector primario actual como el papel de la mujer rural, analizando su importancia como motor de innovación y pieza fundamental en la lucha contra la despoblación, han precisado desde la UAL.

También se hablará de gestión y sostenibilidad, ofreciendo herramientas para diseñar proyectos viables que cumplan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Y, por último, se abordará la innovación sobre el terreno, para ello, el programa incluye una visita técnica a Clisol Agro, referente mundial en la divulgación de la agricultura moderna.

El evento contará con la participación de expertos de instituciones de prestigio como la Junta de Andalucía, COAG-Jaén y asociaciones como AlVelAl. A través de mesas redondas como 'Mujeres que lideran', emprendedoras de la talla de Santiaga Sánchez Porcel y Lola Gómez Ferrón compartirán sus vivencias y estrategias de negocio con los asistentes.

Este curso de verano está dirigido tanto a agricultores y ganaderos que busquen diversificar sus rentas, como a estudiantes de turismo y medioambiente o técnicos de desarrollo local.

Por último, la UAL ha informado que no se requiere nivel académico previo, facilitando así que cualquier persona interesada en emprender en el medio rural pueda participar. El objetivo es que el agroturismo deje de ser una opción secundaria para convertirse en un motor de empleo y orgullo para nuestros pueblos.