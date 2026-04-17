Un varón de 78 años resulta herido grave al quedar atrapado con maquinaria agrícola en un campo de Tahal (Almería)

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ALMERÍA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 78 años de edad ha ingresado en estado muy grave en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería después de que quedara atrapado bajo una mula mecánica cuando trabajaba en solitario en su cortijo, situado en un campo de Tahal (Almería), donde su familia lo encontró ya de noche al ver que no regresaba a la vivienda.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han explicado a Europa Press que se recibió un aviso por parte de los servicios sanitarios sobre las 23,00 horas en la que se requería la colaboración de los Bomberos del Levante para poder auxiliar al herido.

De este modo, se dio aviso también a Policía Local y a Guardia Civil, toda vez que los bomberos pudieron extraer al varón, que se encontraba en estado de inconsciencia, de debajo de la mula en la que se estaba atrapado con heridas de relevancia en la cabeza y en la clavícula.

El equipo médico que acudió a la zona estabilizó al perjudicado en el lugar de los hechos antes de procederse a su traslado a un centro hospitalario.