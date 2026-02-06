El vuelco de árboles obliga al cierre temporal del cementerio de San José en Almería para reponer el espacio

Archivo - Visita al cementerio de San José y Santa Adela en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha cerrado este viernes al público el cementerio de San José y Santa Adela de la capital para proceder a la retirada de árboles caídos y reponer otros que han quedado inestables tras el temporal de viento que azotó la capital este jueves, si bien la intención es poder volver a abrirlo al público durante el fin de semana.

La portavoz del equipo de gobierno y concejal de Obras Públicas, Sacramento Sánchez, ha trasladado las labores que se realizan en el camposanto y que han obligado a la clausura temporal del espacio, del que no han advertido otro tipo de desperfectos.

"Se van a hacer estas labores de mantenimiento y en principio solo se va a cerrar este viernes", ha explicado la edil, quien ha descartado afecciones en otros cementerios de la capital al tiempo que aún se recopila información sobre las "varias incidencias" que se han dado en la capital, toda vez que ha aprovechado para felicitar a los servicios de emergencias y mantenimiento su labor en estos días.

Sánchez ha recordado, además, que para este sábado se prevén nuevos aviso amarillos y naranja por vientos, lluvias y fenómenos costeros, por lo que ha pedido precaución a la ciudadanía en sus desplazamientos.

CAMPO DE FÚTBOL DE CABO DE GATA

Por su parte, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Jesús Casimiro, ha explicado que las borrascas de la última semana han afectado también a algunas instalaciones deportivas, entre ellas el campo de fútbol de Cabo de Gata donde la pasada semana cayó una torreta de iluminación.

Tras la inspección efectuada 'in situ', el concejal ha explicado que se han demolido otras cinco torretas que se encontraban afectadas por la corrosión en su base debido a su exposición al salitre por su cercanía al mar, con lo que se han evitado posibles incidentes.

De otro lado, ha señalado que el viento de los últimos días también ha ocasionado algunas incidencias menores en postes, redes, porterías o banquillos que han volcado, aunque sin daños personales, por lo que también ha querido felicitar al cuerpo de bomberos y la Policía Local.

En cuanto al fin de semana y ante la previsión de nuevos avisos, el concejal ha recordado que las federaciones andaluzas de fútbol, de fútbol sala, balonmano, voleibol y baloncesto han cancelado todas las competiciones federadas en Andalucía, aunque aún se está pendiente de la decisión que adopte la Federación Española de Fútbol ante un partido de liga nacional juvenil previsto en La Cañada.

"Seguramente si hay alerta naranja tendremos que mandar un correo a la Federación Española diciendo que hay que cerrar la instalación", ha augurado a la espera de comprobar la evolución meteorológica para la adopción de decisiones definitivas.

En principio, y conforme los objetivos actuales, la intención es poder dar acceso a todas las instalaciones deportivas cerradas y al aire libre, también para responder a las demandas de clubes y equipos que han visto afectados sus entrenamientos esta semana.