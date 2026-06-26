El Ayuntamiento de Jaén presenta al tejido asociativo el despliegue del quinto contenedor para reciclar materia orgánica

Reunión sobre la implantación del quinto contenedor para reciclaje de materia orgánica. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha presentado ante la Comisión de Medio Ambiente dentro del Consejo Local de Participación Ciudadana el despliegue del quinto contenedor para impulsar el reciclaje de materia orgánica.

El concejal de Empresas de Servicios Públicos, Francisco Lechuga, junto a la concejala de Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, ha participado en este encuentro, que ha contado con representantes de asociaciones vecinales y colectivos de la ciudad.

La reunión ha tenido como objetivo trasladar de forma directa el alcance de la campaña municipal 'Súmate a separar la orgánica' y explicar el papel que la ciudadanía puede desempeñar en esta fase inicial de sensibilización y preparación del servicio, según ha informado este viernes el Ayuntamiento.

La edil de Participación Ciudadana ha destacado la importancia de trasladar esta información ante la citada comisión en un momento previo a la implantación con el fin de "favorecer la comprensión del sistema y facilitar su acogida entre la ciudadanía".

"El Consistorio ha planteado a este órgano consultivo un papel activo en la difusión de la campaña en sus barrios y entornos, así como en la recogida de impresiones y posibles incidencias durante esta fase inicial, que permitirá ajustar el servicio antes de su despliegue definitivo", ha afirmado.

Angulo ha señalado que la puesta en marcha del quinto contenedor "se realizará de forma progresiva a partir del próximo otoño en una primera fase de carácter voluntario". El dispositivo previsto incluye la instalación de 263 contenedores de 2.200 litros con apertura mediante tarjeta, la distribución de 15.000 tarjetas de acceso entre hogares y comercios adheridos, 1.400 cubos domésticos de 10 litros y 200.000 bolsas biodegradables para facilitar la separación en origen.

"Asimismo, los mercados municipales contarán con equipamientos específicos: diez contenedores de 800 litros en cada mercado y dos contenedores de 6.000 litros en el mercado de mayoristas, adaptando así el sistema a la elevada generación de residuos orgánicos en estos espacios", ha añadido.

Por su parte, el concejal de Empresas de Servicios Públicos ha explicado que esta actuación "responde al cumplimiento de la normativa europea y estatal en materia de gestión de residuos, orientada a reducir emisiones contaminantes y avanzar en la lucha contra el cambio climático".

"La inversión municipal asciende a 600.000 euros, a la que se suma la actuación de la Diputación Provincial de Jaén, que ha destinado siete millones de euros a la adecuación de las plantas de tratamiento", ha detallado Lechuga.

El Ayuntamiento ha avanzado que, tras el verano, se pondrá en marcha una nueva acción informativa centrada en explicar el funcionamiento operativo del sistema y la ubicación de los contenedores, una vez definidas las rutas de recogida en función de la participación ciudadana registrada en esta primera etapa.

La previsión municipal es recopilar durante el mes de septiembre los datos derivados de esta fase de sensibilización sobre la recogida separada de biorresiduos para avanzar hacia la implantación gradual del servicio en otoño.