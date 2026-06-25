La nueva planta de reciclaje del Complejo Ambiental de Almería alcanza el 85% de ejecución

Trabajos de instalación del trómel en la nueva planta de reciclaje del Complejo Ambiental de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva planta de reciclaje del Complejo Ambiental de Almería, ubicada en Cuevas de los Medina, ha alcanzado el 85 por ciento de ejecución y prevé iniciar este verano las pruebas en vacío como paso previo a su puesta en funcionamiento, tras la instalación este jueves de un trómel de grandes dimensiones.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, ha visitado las obras, cuyo objetivo es "aumentar las tasas de recuperación y la valorización de los residuos que los ciudadanos vienen separando".

Los trabajos se encuentran "muy avanzados" y la colocación de este equipo constituye una de las maniobras más complejas del ensamblaje de la maquinaria, según ha trasladado el Consistorio en una nota.

El trómel es un cilindro rotativo grande y perforado que se utiliza para separar materiales según su tamaño, por lo que constituye un sistema "vital" para clasificar los distintos tipos de residuos y facilitar su posterior tratamiento y reciclaje.

"Es uno de los más grandes de España y su instalación es una de las maniobras más difíciles en el ensamblaje de la maquinaria para la planta de reciclaje", ha señalado Urdiales, quien ha estado acompañado por trabajadores de la planta y responsables de 'PreZero', la empresa concesionaria de gestión de residuos en la capital.

El edil almeriense ha avanzado que "toda la maquinaria está ya aquí en esta planta de reciclaje", en la que ahora se ensamblan los equipos y cuyas instalaciones eléctricas están "muy avanzadas", lo que permitirá que "en las próximas semanas" puedan comenzar las pruebas en vacío.

Asimismo, Urdiales ha explicado que las obras han incorporado una mejora consistente en una plataforma de acceso para las visitas a la nueva planta de reciclaje, "para favorecer que todos los ciudadanos puedan venir a ver las instalaciones desde dentro" y comprobar que el reciclaje de los residuos que cada uno realiza en su casa "al final termina en el lugar que le corresponde para que pueda ser utilizado como materia prima de otros productos".

CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA PLANTA

Con una inversión de 20.548.347 euros, asumida por 'PreZero' dentro del contrato de gestión de residuos, la nueva planta ocupará más de 7.000 metros cuadrados y permitirá futuras ampliaciones sobre una superficie total de 40.000 metros cuadrados. La instalación sustituirá a las dependencias dañadas por un incendio en 2022.

El Ayuntamiento ha señalado que esta infraestructura posicionará a Almería como referente en economía circular, ya que permitirá elevar los índices de recuperación de materiales y reducir la dependencia del vertedero.

La capacidad de tratamiento de residuos se incrementará hasta 113.000 toneladas anuales de fracción resto y 4.000 toneladas de envases, lo que supone un "importante salto" respecto a las cifras de 2022.

Además del impacto medioambiental positivo, el proyecto contempla un ahorro superior a los tres millones de euros en concepto de impuesto de vertido en la próxima década.

La planta incorporará tecnología avanzada, eficiencia energética mediante energía solar y sistemas para reducir olores y emisiones. También contará con medidas de seguridad reforzadas y un sistema de monitorización ambiental.