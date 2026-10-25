Someten a información pública la planta solar Puerto Sostenible-Atlantic Copper (Huelva)

Archivo - Planta de Alter Enersun en Huelva. - ALTER ENERSUN - Archivo

HUELVA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta en Huelva ha sometido a información pública la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción relativa a la Planta Solar Fotovoltaica Puerto Sostenible-Atlantic Copper y la subestación SET Atlantic Copper, promovida por Alter Enersun. Esta infraestructura permitirá a la empresa metalúrgica cubrir parte de su demanda energética con electricidad de origen cien por cien renovable.

Según señala el anuncio, publicado en el BOJA y consultado por Europa Press, los interesados tienen un plazo de 30 días, contando a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio para presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Según recoge el informe, Atlantic Copper y Alter Enersun han iniciado la tramitación para la construcción y puesta en marcha de la planta fotovoltaica 'PSFV Puerto Sostenible-Atlantic Copper' en el término municipal de Huelva.

En este sentido, el proyecto señala que "la preocupación por la degradación medioambiental, la conveniencia de disminuir la dependencia de las importaciones energéticas y aumentar la seguridad de suministro", son los factores que han contribuido "decisivamente" a "desarrollar la investigación, desarrollo y aplicaciones de las energías renovables que pueden aportar mejores soluciones técnicas y económicas al problema del suministro energético".

Por otro lado, en 2019, la Autoridad Portuaria de Huelva decide aprovechar para la construcción de una planta solar fotovoltaica unos terrenos de su propiedad ubicados en la zona de servicio del Puerto que fueron objeto de un proyecto de regeneración/restauración ambiental por parte de la Junta de Andalucía.

Para ello, convoca un concurso y la empresa Alter Enersun SA opta a la licitación siendo su oferta seleccionada para la ejecución de un proyecto fotovoltaico. En concreto, la totalidad de la implantación de la PSFV Puerto Sostenible Atlantic Copper y la SET se diseñan sobre antiguos depósitos de fosfoyesos actualmente restaurados, hecho que impide su destino a otro tipo de aprovechamiento, constituyendo el proyecto, por tanto, "una oportunidad territorial incomparable a otros escenarios en la provincia".

Así, la planta solar proyecta una potencia de 30,46 MWp, repartidos en un total de cuatro bloques de potencia. Así, el campo solar está constituido por paneles solares instalados sobre estructuras fijas, en los que se colocan strings de 28 módulos y se utilizan tres configuraciones de estructuras dependiendo de la ubicación de este dentro del terreno con el fin de obtener un aprovechamiento óptimo del terreno disponible.

La superficie total del vallado donde se alojarán los módulos fotovoltaicos, las estructuras soporte, los inversores y centros de transformación (además de la SET) será de 31,037 hectáreas en la parcela 47 del polígono 7 del catastro de Huelva.

Por otro lado, para la evacuación de la energía generada por la planta fotovoltaica se proyecta una infraestructura eléctrica de evacuación consistente en la subestación Atlantic Copper 50/30 kV, que se conectará a la Ampliación SET Atlantic Copper 220/50 kV mediante línea subterránea 50 kV hasta la SET Cristóbal Colón 220 kV (REE).

La subestación (SET) contará con una superficie aproximada de 510,3 metros cuadrados y se diseña en la parcela 47 del polígono 7 del catastro de Huelva, y estará formada por un sistema de 50 kV en intemperie con una posición de línea, embarrado, posición de transformador y un sistema de 30 kV en interior.

El proyecto se propone al sureste de Huelva, en el Paraje El Duque, al sur de las Marismas del Pinar y al este del complejo industrial y de servicios asociado a la avenida Francisco Montenegro, del que se separa por la carreta H-30. El emplazamiento dista unos dos kilómetros al sur del núcleo urbano de Huelva, encontrando el núcleo de Palos de la Frontera, a tres kilómetros al este, y La Rábida, 2,2 km al sureste.

La instalación de generación comparte punto de conexión a la Red de Transporte con la instalación existente perteneciente a Atlantic Copper, constituyéndose así una instalación híbrida en régimen de autoconsumo con excedentes.

En concreto, en la Ampliación SET Atlantic Copper 220/50 kV conectará también con la Línea Subterránea de Media Tensión, que tendrá una longitud de 1.577 metros y una potencia de 50 kV proveniente de la turbina de cogeneración de la Factoría Atlantic Copper, que también figura en el proyecto.

El presupuesto para la planta solar fotovoltaica junto a la subestación es de 11,4 millones de euros, mientras que la línea subterránea supondrá un coste de 1,1 millones de euros.

ACUERDO

De este modo, Alter Enersun y Atlantic Copper, firmaron un acuerdo estratégico de compraventa de energía verde a largo plazo (Power Purchase Agreement o PPA) para la construcción de una planta fotovoltaica de 30 MWp, con una potencia nominal de 25 MW, que suministrará energía en régimen de autoconsumo al complejo metalúrgico de Huelva.

Este acuerdo, que supone una inversión de 16 millones de euros por parte de Alter Enersun y que tendrá una duración de 25 años, representa "uno de los desarrollos de autoconsumo industrial más importantes de España", y pone de manifiesto "el compromiso de ambas compañías con la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono en el sector industrial".

Con una producción estimada de 53 GWh anuales, esta infraestructura permitirá a Atlantic Copper cubrir parte de su demanda energética con electricidad de origen 100% renovable, avanzando en sus objetivos de descarbonización y eficiencia energética.