La 41 Feria del Libro de Cádiz lanza la quinta edición del certamen 'Recomiéndame un libro' para fomentar la lectura

Archivo - Vista de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 7 May. (EUROPA PRESS) -

La 41 Feria del Libro de Cádiz ha organizado de nuevo el certamen 'Recomiéndame un libro', dirigido a estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato matriculados en centros de la provincia de Cádiz con el objetivo de fomentar la lectura entre ellos.

Este certamen premiará las mejores recomendaciones de libros, preferiblemente disponibles en el mercado, realizadas por los concursantes a través de correo electrónico o de la red social Instagram, ha indicado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

El texto de la recomendación será el objeto a valorar, al margen de las ilustraciones o vídeos que puedan acompañarlo. En todo caso, deberá figurar claramente el título del libro, el nombre del autor y la editorial. Cada concursante podrá concurrir al certamen con cuantas recomendaciones desee.

Un jurado compuesto por profesionales de la educación y el sector del libro valorará la calidad en la escritura, frescura y originalidad de las propuestas.

La fecha límite para enviar las propuestas será el 5 de junio de 2026, y para participar por correo electrónico, los concursantes deberán enviar sus propuestas a la dirección de correo feriadellibrocadiz@gmail.com, especificando en el asunto Certamen 'Recomiéndame un libro'. Junto a su recomendación, deberán incluir los datos personales de nombre, apellidos, edad, centro al que pertenecen, teléfono y correo electrónico.

Para participar por Instagram, los concursantes deberán seguir la cuenta de Instagram de la Feria del Libro de Cádiz (@ferialibrocadiz) en el momento de concursar. Desde su cuenta personal de esta red social, los participantes deberán escribir su recomendación, acompañada del hashtag #recomiéndameCádiz, así como nombrar la cuenta de la @ferialibrocadiz.

Una vez reunido el jurado y emitido su fallo, serán premiadas las 18 mejores recomendaciones, cuatro por modalidad. Todas ellas recibirán como dotación un cheque regalo por valor de 100 euros para gastarlo en la Feria del Libro de Cádiz.

La organización contactará en privado con los concursantes a través de correo electrónico o Instagram para comunicarles el fallo. Si alguno de los ganadores no respondiera en el plazo de dos semanas, se entenderá que desiste del premio y se procederá a premiar las demás recomendaciones más valoradas, por orden de puntuación.

Además, los ganadores serán invitados a participar en una ceremonia de entrega que tendrá lugar en el marco de la Feria del Libro, organizada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento, en el Baluarte de la Candelaria del 26 de junio al 5 de julio. La organización no se hará cargo de los gastos de desplazamiento de los ganadores.