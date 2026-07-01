La Academia Santa Cecilia de El Puerto (Cádiz) reabre su sede tras meses de cierre por obras

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, en la reapertura de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La Academia de Bellas Artes Santa Cecilia ha reabierto este miércoles sus puertas tras permanecer cerrada varios meses con motivo de las obras de consolidación estructural ejecutadas por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz).

Según ha informado el Consistorio en una nota, el alcalde, Germán Beardo, ha acompañado a los miembros de la Academia en la reapertura de esta institución centenaria, que recupera plenamente su actividad tras unos trabajos que han permitido reforzar las vigas de las plantas baja y alta del inmueble, garantizando su estabilidad y posibilitando el regreso a su sede.

La actuación municipal ha permitido la reapertura del edificio y la mejora de sus instalaciones. Durante el periodo de cierre, la Academia ha reorganizado la planta baja para convertirla en un espacio de carácter museístico, donde se exhibe una selección de las obras pictóricas más valiosas de su patrimonio. Asimismo, se han acondicionado dos estancias que permanecían sin uso, una de ellas destinada a biblioteca y archivo histórico y otra a taller de restauración.

Estas mejoras permitirán ampliar la oferta formativa de la institución en el próximo curso. A los talleres habituales de pintura --con dos grupos--, cerámica, modelado, guitarra, piano y dibujo, se incorporarán dos nuevas disciplinas: acuarela y sketchers, y restauración.

La reapertura ha reunido en la sede de la Academia a socios, académicos, profesores y alumnos, que han podido conocer el resultado de la rehabilitación y el nuevo aspecto de las instalaciones. Durante el acto, el presidente de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, Luis Garrido, ha agradecido al Ayuntamiento las obras de mejora realizadas en el edificio, así como la colaboración que el Consistorio ha mantenido con la institución mediante la cesión de los espacios de propiedad municipal que ha ocupado a lo largo de su trayectoria.

Como reconocimiento a ese compromiso, Garrido ha hecho entrega al alcalde de El Puerto de la Medalla de Honor de la Academia. El presidente de la entidad ha destacado que las reformas acometidas por el Ayuntamiento entre octubre de 2025 y junio de 2026 han sido "decisivas" para que la institución pueda volver a abrir sus puertas.

Por su parte, Beardo, acompañado por el concejal de Cultura, Enrique Iglesias, ha agradecido igualmente en nombre de El Puerto y los portuenses la distinción recibida, poniendo en valor el papel que la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia desempeña desde hace más de un siglo en la vida cultural de El Puerto. El alcalde ha resaltado igualmente en su intervención la importancia de esta entidad fundada en 1900 y ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con la conservación del patrimonio, la recuperación de edificios de valor histórico y el apoyo a las instituciones que contribuyen a enriquecer la oferta cultural de la ciudad.

El alcalde ha felicitado a la institución por sus 125 años de trayectoria, destacando además la colaboración de la Diputación de Cádiz para hacer posible una programación conmemorativa a la altura de su historia y legado.

El acto ha servido también para imponer la Medalla de Honor de la Academia al arquitecto José Manuel Morales Moreno, en reconocimiento a la atención y dedicación prestadas a las dependencias de la institución; a Sofía Osborne Coloma, presidenta del Consejo de Administración de Osborne, por el apoyo que la firma mantiene con la Academia; y a la pintora afincada en El Puerto Emilia Sánchez Ibargüen, responsable de clasificar y recopilar digitalmente los fondos pictóricos propiedad de la entidad.

XXV CICLO DE VERANO 'LOS MARTES DE LA ACADEMIA'

Durante la ceremonia de apertura también se ha presentado el programa del XXV Ciclo de Verano 'Los martes de la Academia', una iniciativa que celebra este año su 25 aniversario y que volverá a convertir la sede de la institución en punto de encuentro cultural durante los meses de julio y agosto. Todas las actividades comenzarán a las 20:30 horas y se celebrarán en la Academia, salvo la toma de posesión como académico de Alberto Barea, que tendrá lugar en el Castillo de San Marcos.

El ciclo se inaugurará el 7 de julio con un Recital Lírico Flamenco en homenaje a la poesía de José Luis Tejada, protagonizado por el cantaor Santos García Fernández, la artista multidisciplinar Ana Itemu y Antonio Anzonini a la guitarra. La presentación correrá a cargo de Pablo Tejada Romero, hijo del poeta.

El 14 de julio se celebrará la conferencia 'Tenochtitlán, la ciudad que admiró al mundo', impartida por Pablo Emilio Pérez-Mallaína Bueno, catedrático de Historia de América de la Universidad de Sevilla y académico numerario de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, y presentado por el académico Juan José Iglesias.

La programación continuará el 21 de julio con la conferencia '500 aniversario de Don Álvaro de Bazán, el mejor marino de España', a cargo de Enrique Tapias Herrero, doctor en Historia por la Universidad de Sevilla y académico de Santa Cecilia, presentado por el presidente de la Academia, Luis Francisco Garrido Quijano.

El 28 de julio, el catedrático de Filología Latina de la Universidad de Cádiz Eduardo del Pino González ofrecerá la conferencia 'El secreto de Villa Giulia en Roma', presentada por la vicepresidenta de la Academia, Carmen Cebrián González.

Ya en agosto, el día 4, el periodista Francisco Reyero pronunciará la conferencia 'Estados Unidos y España: un montón de detalles reveladores'. El 11 de agosto, el conservador-restaurador del Museo de Cádiz Luis C. Zambrano Valdivia ofrecerá la conferencia "Los hallazgos arqueológicos subacuáticos de Sancti Petri", presentado por el arqueólogo y licenciado en Historia José Manuel Lojo Galán.

El 18 de agosto tendrá lugar la toma de posesión como académico del músico y director de orquesta Alberto Barea Tejada, cuyo discurso será contestado por el académico Pedro Salvatierra. Este acto se celebrará en el Castillo de San Marcos. El ciclo concluirá el 25 de agosto con el 'Concierto Recital en Honor a Falla', con la participación del Dúo Ensueño y del académico Juan Villarreal.

Durante el acto también se presentaron los 'Pliegos nº 34', correspondientes a 2025, una nueva publicación que refuerza la labor de difusión cultural e investigadora de la institución.