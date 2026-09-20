Las actividades que Jerez ha preparado por el Día Interacional del Turismo a partir del lunes: ¿Hasta cuando?

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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) celebrará el Día Mundial del Turismo el próximo domingo, 27 de septiembre, con un programa de actividades bajo el lema "Agenda Digital e Inteligencia Artificial para rediseñar el turismo", para el que ha invitado a la participación de la ciudadanía para reflexionar sobre el papel de la sociedad como conjunto.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el Día Mundial del Turismo de 2026 explorará como la inteligencia artificial puede ayudar a crear un turismo más inteligente, inclusivo y sostenible haciendo que se tomen mejores decisiones, que se refuercen las capacidades y que mejore la experiencia y la gestión de los destinos turísticos

Por ello, el enfoque principal de este año pondrá el acento en explorar cómo la tecnología y la inteligencia artificial pueden mejorar la gestión de destinos, la experiencia de los viajeros y promover un sector más inteligente e inclusivo. "El turismo siempre ha evolucionado a través de la innovación, y la inteligencia artificial está a punto de convertirse en la siguiente gran transformación", ha añadido la nota de prensa.

PROGRAMACIÓN DÍA MUNDIAL DEL TURISMO JEREZ 2026

El programa arrancará este lunes con 'Jornadas de puertas abiertas' en Bodega Miguel Domecq, actividad gratuita con aforo limitado a 20 personas.

Este martes continúa con "El patrimonio entre muros", visita guiada a la Catedral, subida a la Torre-Campanario y visita a San Miguel con audioguía

Ese mismo día, de 17,00 a 20,30 horas, se desarrollará la actividad 'Puesta del sol entre viñas. Ruta 4x4 viñas del Marco de Jerez', por parte de Rutasiete para conocer la historia de Jerez y la Bahía de Cádiz desde las primeras civilizaciones hasta nuestros días y su relación con el vino. La programación continuará hasta el mismo domingo cuando se conmemora esta fecha.

El Ayuntamiento de Jerez, de la mano del tejido empresarial que conforma la industria turística de nuestro destino, se sumará a esta celebración que promueve la Organización Mundial del Turismo, con una serie de propuestas que pretenden ser una llamada de atención a la concienciación sobre el interés y el valor económico, social y cultural del Turismo como jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas, presentaciones literarias o eventos gastronómicos (en el contexto de Jerez, Capital Española de la Gastronomía), entre otros.