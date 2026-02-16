Adelante afirma que la solución al problema de vivienda no es "regalar suelo público a constructoras privadas"

Archivo - El portavoz del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, José Ignacio García (Fotografía de Archivo) - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha manifestado este lunes que la solución al problema de la vivienda en España no es "regalar suelo público a las constructoras privadas".

"Nos gustaría que el Gobierno central del PSOE, por una vez en materia de vivienda, propusiera una medida de izquierda, verdaderamente efectiva, y que no siguiera con las políticas que se han hecho siempre", ha señalado José Ignacio García, en declaraciones a los medios de comunicación en Arcos de la Frontera (Cádiz).

Ha criticado que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, proponga "regalar suelo a las constructoras privadas", lo que es "seguir con el mismo problema de siempre".

Para solucionar el problema de la vivienda, según José Ignacio García, "la primera medida sería regular por ley el precio de los alquileres, para que no subieran más y se bajaran"; convertir los pisos turísticos" en pisos que puedan ser alquilados por vecinos del municipio, y que las 640.000 viviendas "vacías en manos de bancos y de fondos de inversión" se pongan en el mercado para "alquiler accesible".

"Por ahí tienen que ir los tiros de cómo solucionar el problema de la vivienda y no seguir regalándole suelo público a las constructoras privadas, que es lo que se ha hecho siempre", ha señalado.