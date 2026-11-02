Adelante Andalucía critica que presupuestos de la Junta para Cádiz "venden humo"

Archivo - La parlamentaria de Adelante Andalucía, Leticia Blanco, en una imagen de archivo. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha criticado la propuesta de presupuestos presentada por el Gobierno andaluz para la provincia de Cádiz y ha advertido de que "vuelven a repetir la misma fórmula de años anteriores" con "grandes anuncios, proyectos que nunca terminan de materializarse y un modelo de gestión que continúa debilitando los servicios públicos en favor de la iniciativa privada".

Así lo ha señalado la parlamentaria de Adelante Andalucía por Cádiz, Leti Blanco, que también ha incidido en "el incremento presupuestario anunciado por el Gobierno andaluz no puede valorarse únicamente por la cifra global, sino, sobre todo, por el destino de esos recursos".

"De nada nos sirve que nos presenten unos presupuestos récord si después el dinero acaba alimentando las privatizaciones y las externalizaciones, en lugar de reforzar la sanidad y la educación públicas. La pregunta no es cuánto dinero dicen que hay, sino para qué se va a utilizar y a quién beneficia", ha señalado en un comunicado Blanco.

Al respecto, ha cuestionado que el Gobierno andaluz "presente como un logro histórico el crecimiento de unas cuentas que también se ven impulsadas por el aumento de los ingresos públicos y de la recaudación tributaria".

"Juanma Moreno --presidente de la Junta-- presume de presupuestos históricos, pero buena parte de ese incremento viene de que la Administración recauda más. Lo que necesitamos saber es si ese dinero va a servir para mejorar la vida de la gente o para seguir favoreciendo los negocios privados con recursos que deberían garantizar derechos", ha apostillado.

Por otro lado, desde Adelante Andalucía también han criticado que el proyecto "mantiene una política fiscal regresiva, con nuevas rebajas de impuestos que benefician proporcionalmente más a quienes tienen mayores rentas y que reducen los recursos disponibles para financiar los servicios públicos".

Blanco considera "especialmente injustificable" que "Andalucía siga sin contar con una tasa turística que permita que parte de la riqueza generada por el turismo revierta en los municipios y sus servicios públicos".

Asimismo, la parlamentaria gaditana ha criticado que Cádiz "vuelva a encontrarse con anuncios de inversiones y proyectos que acumulan años de retraso".

"Seguimos en la misma tónica año tras año con el anuncio del anuncio y el renuncio del renuncio. Nos presentan proyectos que llevan años esperando, pero la ciudadanía sigue sin verlos convertidos en realidades. Estamos cansadas de titulares y promesas que después no se traducen en mejoras concretas para nuestros pueblos y ciudades", ha criticado.

Por otro lado, Adelante Andalucía ha anunciado que estará "especialmente vigilante" ante "la influencia de Vox en las políticas sociales del Gobierno andaluz y en el contenido definitivo de las cuentas".

Así, Adelante Andalucía "teme que los acuerdos y las cesiones a la extrema derecha puedan traducirse en recortes o retrocesos en materias como la igualdad, la lucha contra la violencia machista, la memoria democrática, la cooperación o los derechos laborales".

Por último, la formación ha reclamado que el análisis de estas cuentas "se contraste con los niveles reales de ejecución presupuestaria, recordando que no basta con anunciar partidas millonarias si después los proyectos y las inversiones no llegan a ejecutarse".

"Al final, la realidad es que el PP de Moreno Bonilla vuelve a vender humo con estos presupuestos. Mucha propaganda, muchas cifras récord y muchos anuncios, pero Cádiz sigue esperando las inversiones que necesita y unos servicios públicos fuertes que garanticen los derechos de su gente. Nosotras vamos a seguir exigiendo hechos, no promesas", ha concluido Blanco.