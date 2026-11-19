La parlamentaria de Adelante Andalucía Leti Blanco y el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en Algeciras (Cádiz). - ADELANTE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha lamentado este jueves la situación que atraviesa la "conectividad" en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, y ha considerado que es "uno de los grandes debes" del Gobierno central y la Junta de Andalucía con dicha zona del territorio andaluz.

Así lo ha señalado el portavoz de Adelante en una atención a medios en Algeciras (Cádiz) en la que, a preguntas de los periodistas sobre las necesidades de la comarca en materia de conexiones ferroviarias y de otros medios de transporte, ha comentado que, "desgraciadamente, la situación sigue igual" que cuando, en el marco de la campaña electoral de los comicios andaluces que se celebraron el pasado 17 de mayo, desde Adelante prometieron que, "en los primeros 30 días" de la nueva legislatura del Parlamento andaluz, presentarían una "propuesta de tranvía" para el Campo de Gibraltar que uniera Algeciras con La Línea de la Concepción.

"Y la primera propuesta que presentó la diputada de Adelante Andalucía del Campo de Gibraltar" y que "llevó al Parlamento fue justamente esa, el tranvía de La Línea a Algeciras pasando por Los Barrios, San Roque y demás sitios" de la comarca, ha remarcado José Ignacio García.

El representante de Adelante ha señalado en esa línea que desde su grupo creen que "la conectividad del Campo de Gibraltar es posiblemente uno de los grandes debes que tienen el Estado y la Junta de Andalucía, los dos, el PSOE y el PP, con el Campo de Gibraltar".

Además, José Ignacio García ha comentado que, a "cada sitio" que va, "fuera de Andalucía", y que atiende a los medios advierte de "la barbaridad que es la conexión ferroviaria del puerto de Algeciras". "Estoy harto de decirlo", ha aseverado el portavoz de Adelante antes de agregar que cree que, "hasta que no haya una voz andalucista en el Congreso de los Diputados que condicione la política, aquí no van a cambiar las cosas".

Por su parte, la parlamentaria Leti Blanco ha denunciado también en esta atención a medios el "histórico abandono" del Campo de Gibraltar que, según ha abundado, "se confirma" en los Presupuestos para 2027 que ha aprobado el Gobierno andaluz, en los que para el Campo de Gibraltar "tiene presupuestado un estudio, otra vez, y nada más".

"Aunque antes de ayer se pusieran a decir que iban a arreglar la A7, ya sabemos que es otra vez la misma promesa que hacen cada cuatro años", ha continuado Blanco, quien también ha reivindicado la importancia, a su juicio, de conectar el Campo de Gibraltar, cuestión que la formación andalucista de izquierdas ya ha llevado al Parlamento andaluz y que "seguirá manteniendo como prioridad en su agenda", según ha advertido.

Ha apuntado también sobre el tranvía que desde Adelante están "estudiando un puente que vaya de Guadarranque a Palmones, que eso ya se ha proyectado anteriormente varias veces y que tiene mucho que ver con el plan de evacuación que no existe, y que sabemos que es súper necesario en esta comarca y que también llevaremos en las enmiendas de los Presupuestos", según ha agregado Blanco para concluir.