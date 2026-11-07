Adelante Cádiz acusa al PP de "maltratar a la ciudad con promesas incumplidas y proyectos bloqueados"

Archivo - La portavoz de Adelante Cádiz, María Sánchez (d). - ADELANTE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Cádiz ha criticado el "nuevo varapalo" que sufre el proyecto del futuro hospital de Cádiz tras la anulación de los pliegos y de la convocatoria de licitación para la redacción del proyecto. Para la formación, este episodio "vuelve a poner de manifiesto la incapacidad del Gobierno andaluz del PP para gestionar y sacar adelante los grandes proyectos que la ciudad necesita, acumulando retrasos, improvisaciones y promesas que nunca terminan de convertirse en realidades".

La portavoz de Adelante Cádiz, María Sánchez, ha señalado que "el PP ha demostrado que no sabe gestionar. Gobernar no consiste en hacerse fotografías, anunciar inversiones millonarias o colocar primeras piedras. Gobernar significa planificar, hacer bien el trabajo y cumplir los compromisos adquiridos. Y cuando se trata de Cádiz, el Gobierno de Juanma Moreno está suspendiendo estrepitosamente", según ha concretado la formación en una nota.

Sánchez ha calificado de "especialmente grave" lo ocurrido con el futuro hospital, "una infraestructura sanitaria imprescindible para Cádiz y toda la provincia, que lleva años acumulando promesas y que ahora vuelve a sufrir un retraso por la incapacidad de la Junta para hacer correctamente ni siquiera los pliegos de licitación". "¿Cómo es posible que después de tantos anuncios no hayan sido capaces de preparar una convocatoria con todas las garantías?", se ha cuestionado.

De este modo, la portavoz ha exigido explicaciones públicas al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y al consejero de Sanidad, Antonio Sanz, sobre cómo se han elaborado los pliegos y los criterios utilizados para establecer las condiciones de participación de las empresas.

"Queremos saber, entre otras cosas, por qué se fijaron unos requisitos de solvencia económica tan elevados, que podían dejar fuera a buena parte de las empresas y estudios profesionales del sector, y por qué no se justificó adecuadamente su proporcionalidad. Hay muchos interrogantes que deben aclararse. ¿Qué pretendía conseguir la Junta con unas condiciones que han terminado siendo cuestionadas y con una licitación que ha tenido que anularse?", ha apuntado.

"No basta con rehacer los pliegos y seguir adelante como si aquí no hubiera pasado nada. Moreno y Sanz tienen que dar la cara, explicar qué ha sucedido y asumir responsabilidades. Estamos hablando del futuro hospital de Cádiz, no de cualquier expediente administrativo", ha añadido la portavoz.

Para Sánchez, lo ocurrido con el hospital "no es un episodio aislado, sino que responde a una forma de gobernar basada en mucha propaganda, muchos anuncios y muy poca capacidad para ejecutar", lo que se traduce en un "maltrato constante a Cádiz y a sus vecinos".

En este sentido, ha apostillado la situación de la Ciudad de la Justicia, donde "después de colocar la primera piedra y montar todo el despliegue propagandístico, apenas diez meses después la Junta cambia la fórmula de financiación por el nuevo criterio de Vox en la Consejería de Justicia. Ahora descartan el modelo que llevaban años preparando y vuelven a modificar sus planes, generando más incertidumbre y retrasos".

También ha señalado el incumplimiento de los compromisos con Valcárcel. "Nos prometieron millones de euros para recuperar el edificio y devolverle su función universitaria como sede de la Facultad de Ciencias de la Educación, y lo que estamos viendo son actuaciones parciales y superficiales, fundamentalmente centradas en la fachada, que están muy lejos de garantizar la rehabilitación integral de este inmueble". "No se puede vender como la recuperación de Valcárcel lo que no garantiza ni su futuro ni el proyecto universitario prometido", ha añadido.

"Con el hospital, la Ciudad de la Justicia y Valcárcel se repite siempre la misma historia, anuncios grandilocuentes, fotografías y promesas que después se quedan en nada". Al respecto, la portavoz ha insistido en que estos incumplimientos tienen "consecuencias directas" para la ciudadanía.

"Cada retraso significa seguir esperando mejores instalaciones sanitarias, una Justicia con espacios dignos y la recuperación de un edificio histórico para la Universidad. No son simples problemas administrativos, son oportunidades perdidas para Cádiz y para su futuro. El PP utiliza los grandes proyectos como propaganda, pero cuando llega el momento de ejecutarlos demuestra que no tiene ni planificación ni capacidad de gestión", ha concluido Sánchez.

Por su parte, la portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, Lorena Garrón, ha dirigido sus críticas al alcalde de Cádiz, Bruno García, por su "falta de reivindicación" ante los incumplimientos de su propio partido. "Bruno García ha demostrado sobradamente que no le duele Cádiz. No pelea por esta ciudad, no exige explicaciones a la Junta y no es capaz de dar un golpe en la mesa cuando su propio partido vuelve a dejar tirados a los gaditanos. Su silencio demuestra que sus prioridades están muy lejos de las necesidades de esta ciudad", ha afirmado.

En esta línea, la portavoz ha señalado que "se acumulan los incumplimientos sin que el alcalde sea capaz de reaccionar: los retrasos del nuevo centro de salud de El Mentidero, las obras de rehabilitación del Balneario de la Palma, el paripé de Valcárcel, la Ciudad de la Justicia, el nuevo varapalo del hospital. Son demasiados proyectos pendientes como para que Bruno García siga instalado en la indiferencia y la complacencia con su partido".

"¿Cuántos incumplimientos más tiene que sufrir Cádiz para que el alcalde se plante? Su obligación es defender a esta ciudad por encima de las siglas, exigir a la Junta y reclamar lo que merecen sus vecinos. Pero nunca incomoda a Juanma Moreno ni cuestiona las decisiones de su partido", ha afeado.

"Cádiz necesita un alcalde que se duela de sus problemas, no alguien que se conforme con salir en las fotografías de las primeras piedras y desaparezca cuando los proyectos se paralizan", ha finalizado Lorena Garrón.