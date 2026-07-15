Adelante celebra la caída de la Verja de Gibraltar pero avisa: Quedan asuntos "muy importantes" por resolver en la zona

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Adelante Andalucia, Begoña Iza, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 15 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha compartido este miércoles la "alegría" por la supresión de la Verja que separa La Línea de la Concepción (Cádiz) respecto de Gibraltar, si bien ha avisado de que aún quedan asuntos "muy importantes" pendientes de resolver para los vecinos de la comarca del Campo de Gibraltar.

En concreto, la diputada de Adelante Begoña Iza se ha referido en una rueda de prensa en el Parlamento a cuestiones relativas a las pensiones y a la vivienda, y ha manifestado en esa línea que "abrir la Verja no lo es todo".

La parlamentaria, no obstante, ha valorado que el derribo de la Verja supone una "alegría" para "esos más de 15.000 trabajadores que tenían que cruzar diariamente" la misma y para quienes, por ello, la existencia de dicha barrera suponía "un problema de verdad" cotidiano, por lo que comparten con ellos la "alegría" que supondrá que se pueda "aligerar" esa problemática diaria, y que les permitirá "acudir a su puesto de trabajo con mucha más tranquilidad".

Dicho esto, la representante de Adelante ha llamado la atención sobre "una reivindicación histórica que sigue sin resolverse", y que es "el problema que tienen muchos trabajadores que están allí en Gibraltar y que, cuando se jubilen, van a recibir pensiones no contributivas".

Ha subrayado que desde Adelante Andalucía solicitan para "tantos trabajadores que han invertido sus años de vida laboral útil en Gibraltar, que reciban unas pensiones dignas, acordes con lo trabajado".

Y, en segundo lugar, Begoña Iza ha explicado que "un tema que ya está preocupando mucho en La Línea es cómo va a afectar la apertura de la Verja a que se empiece a especular de forma muy fuerte con la vivienda, y que acudan ahora de forma mucho más masiva fondos de inversión o grandes riquezas a adquirir inmuebles y vivienda en La Línea", algo que, según ha augurado la diputada, "dificultaría también la vida de los andaluces que allí están".

"Por tanto, muy bien que la Verja se haya abierto, que se facilite la entrada y salida, sobre todo, de los trabajadores" que la cruzaban diariamente, "pero no olvidemos que hay dos asuntos muy importantes que todavía no se han resuelto o que están por ver", como son los relativos a las "pensiones no contributivas" y a la "preocupación que existe por el encarecimiento de la vivienda", según ha remarcado para concluir.