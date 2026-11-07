Adelante lleva al Parlamento el conflicto de Huberto Domecq y exige a la Junta "que se ponga del lado de la plantilla"

Archivo - El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García. - Joaquín Corchero - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

Adelante Andalucía ha trasladado al Parlamento andaluz el conflicto laboral que atraviesa la plantilla de la tonelería Huberto Domecq, en Jerez de la Frontera (Cádiz), y ha reclamado a la Junta de Andalucía "que se implique y se posicione claramente del lado de los trabajadores".

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha expresado públicamente su respaldo a la plantilla y a las movilizaciones que están llevando a cabo para defender sus derechos laborales. García ha subrayado que se trata de un conflicto "que viene de lejos y ante el que los trabajadores necesitan respuestas y compromisos, no indiferencia".

Al hilo, la formación andalucista ha considerado "especialmente preocupante" la actitud de la empresa, cuya cerrazón ha terminado empujando a los trabajadores a una huelga para defender sus reivindicaciones. Esta situación, a su juicio, "podría haberse evitado si hubiera existido voluntad de diálogo y negociación".

De este modo, Adelante Andalucía ha reclamado a la Junta "que no mire hacia otro lado y que utilice sus competencias para intervenir y contribuir a una solución que garantice los derechos de la plantilla". "Los trabajadores no pueden quedarse solos frente a una empresa que se niega a dar respuesta a sus demandas", han indicado.

Asimismo, la formación ha criticado la "falta de apoyo" del Partido Popular de Jerez a los trabajadores, especialmente "la ausencia de respaldo público de representantes de la candidatura de María José García-Pelayo, una actitud que evidencia cuáles son las prioridades políticas del Gobierno municipal".

"Cuando una plantilla tiene que recurrir a la huelga para defender sus derechos, las instituciones tienen que estar a su lado", han asegurado. "Desde Adelante Andalucía vamos a seguir acompañando a estos trabajadores, llevando su conflicto a las instituciones y exigiendo soluciones. Todo nuestro apoyo a la plantilla de Huberto Domecq", trasladan desde la formación.