Agaden advierte de la "transformación sin precedentes" del Valle de la Luz (Cádiz) por los macroproyectos energéticos

Imagen del Valle de la luz - AGADEN

CÁDIZ 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agaden-Ecologistas en Acción ha advertido de que la implantación conjunta de los macroproyectos energéticos en el Valle de la Luz supondrá "una transformación sin precedentes". Por ello, ha presentado alegaciones tanto a los proyectos como a sus procedimientos de tramitación, alertando de que, entre otras cuestiones, la falta de evaluación adecuada de los efectos acumulativos derivados de la concentración de grandes infraestructuras energéticas, que incorporarán al Valle de la Luz plataformas industriales, centros de transformación, subestaciones e infraestructuras eléctricas permanentes que modificarán de forma significativa un espacio de extraordinario valor ambiental situado entre los Parques Naturales de Los Alcornocales y del Estrecho.

Según ha subrayado en una nota de prensa, la organización ha subrayado que estas Autorizaciones Administrativas Previas no condicionan la decisión urbanística que corresponde adoptar al Ayuntamiento de Tarifa.

El Consistorio conserva íntegramente sus competencias para autorizar o denegar la implantación de estas actuaciones extraordinarias en suelo rústico, valorando si concurren realmente las razones de interés público o social exigidas por la legislación urbanística y si resultan compatibles con la protección del territorio, el paisaje, la biodiversidad y el modelo de desarrollo del municipio.

Por ello, ha instado al Ayuntamiento a pronunciarse sobre si el Valle de la Luz debe preservarse como un espacio de alto valor ambiental y agrario o convertirse en un nuevo polo de industrialización energética.

Desde Agaden Ecologistas en Acción se ha insistido en que el debate ya no gira en torno a una planta de baterías, sino sobre la transformación del Valle de la Luz.

"La coexistencia de dos grandes instalaciones de almacenamiento, una infraestructura de evacuación compartida y nuevas instalaciones eléctricas asociadas demuestra que nos encontramos ante un proceso de industrialización del territorio que debe valorarse en su conjunto", ha aseverado.

"Analizar cada expediente por separado impide apreciar la verdadera magnitud de los impactos acumulativos y sinérgicos que soportarán el paisaje, la biodiversidad, la actividad agroganadera y la calidad de vida de los vecinos de la zona", ha añadido.

Dada la creciente inquietud y preocupación vecinal por la proliferación de estas infraestructuras energéticas, Agaden Ecologistas en Acción ha solicitado al alcalde de Tarifa un "pronunciamiento público claro" sobre estos proyectos y sobre la posición del Ayuntamiento ante unas actuaciones que pueden hipotecar el futuro del Valle de la Luz y condicionar de forma irreversible su modelo territorial, ambiental y socioeconómico.