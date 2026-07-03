Agencia Tributaria ha devuelto 232,67 millones de euros a 330.808 contribuyentes de IRPF en Cádiz al cierre de campaña

Archivo - Interior de una oficina de la Administración de la Agencia Tributaria. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria ha devuelto ya más de 232,67 millones de euros a 330.808 contribuyentes gaditanos al término de la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2025 (IRPF 2025), de forma que ya han sido abonadas el 79,42% de las devoluciones solicitadas en número y el 67,84% en importe.

Según informa la Subdelegación del Gobierno en una nota, el importe de las devoluciones es prácticamente el mismo que el del año anterior, con una mínima variación de un 0,005% y 13.000 euros abonados más. El número de presentaciones se ha incrementado un 4,56%, ya que han presentado su declaración 638.705 contribuyentes, 27.904 más que el año pasado.

A nivel nacional, la campaña ha finalizado con la devolución de 9.361 millones de euros a 12.953.000 contribuyentes, con un crecimiento de las devoluciones del 3% en número y del 2,9% en importe con respecto al cierre del año anterior.

A la conclusión de la campaña se han presentado 25.613.000 declaraciones, un 4,2% más que el año pasado, de las cuales 16.376.000 se saldan con resultado a devolver y 7.475.000 a ingresar. Hasta la fecha se han abonado el 79,1% de las devoluciones y el 66,4% de los importes solicitados.

Se han presentado casi 4.500.000 declaraciones mediante el servicio de 'Renta Directa', la asistencia telefónica y la 'app', y 53.700 declaraciones complementarias tras el aviso preventivo de la Agencia Tributaria, evitando así posteriores comprobaciones, generación de intereses y eventuales sanciones.