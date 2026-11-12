Un agraciado en Jerez (Cádiz) se lleva uno de los millones del 'Extra del 11/11' de la ONCE

Rafael González, vendedor de la ONCE en Jerez de la Frontera, que ha repartido un millón con el sorteo del '11/11 de la ONCE'. - ONCE

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

Una persona ha sido agraciada en Jerez de la Frontera (Cádiz) con uno de los millones que ofrecía el Sorteo Extraordinario del '11/11' de la ONCE, celebrado este pasado miércoles 11 de noviembre.

En un comunicado, la organización ha explicado que "la fortuna" la ha dado Rafael González, vendedor de la ONCE desde hace dos años, en la calle Larga, en pleno centro de la ciudad.

González, que ha vendido la serie agraciada con un millón de euros, ha asegurado que "no había soñado" en dar uno de los premios mayores de este sorteo, mostrándose "muy contento" de ello porque "hay mucha gente necesitada". "Espero que le haya tocado a alguien que lo necesite de verdad", ha afirmado a la ONCE.

Un problema de espalda apartó a Rafael de la construcción y ahora, en su nueva vida como vendedor de la ONCE, se ha declarado "feliz y reconocido" por poder seguir trabajando.

Según la entidad en la que trabaja, de lo que "más disfruta" como vendedor es "del tiempo que comparte con sus clientes", quienes "te cuentan sus historias". Además, ha destacado "la ilusión de dar un premio", considerando que con este millón "le he alegrado la vida a alguien".

El resto de los premios mayores de este Sorteo Extraordinario del '11/11' de la ONCE se han repartido entre Canarias, Cataluña, Galicia, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

Este sorteo puso en juego un primer premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón, a sendas extracciones de un número (cinco cifras) y una serie. Además, 119 premios de 50.000 euros, 1.309 de 2.000 y otros 1.080 de 1.200 euros.