Aguas de Cádiz publica la licitación de la renovación de la infraestructura hidráulica de la calle General Luque

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aguas de Cádiz ha publicado la licitación para la presentación de ofertas de las obras para la renovación de la infraestructura hidráulica de la calle General Luque en la plataforma de contratación del sector público, una actuación que permitirá modernizar las redes de abastecimiento de agua potable y saneamiento de esta vía del casco histórico, "reforzando la seguridad y eficiencia de esta vía".

Según ha concretado Aguas de Cádiz en una nota, el proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 195.394,62 euros --IVA incluido-- que contempla la sustitución de la actual conducción de abastecimiento por una nueva tubería de fundición dúctil de cien milímetros de diámetro que se conectará con las redes existentes en las calles San Francisco, Argantonio, Doctor Zurita y Beato Diego de Cádiz y se procederá a la renovación del colector de saneamiento mediante una nueva conducción de gres de 300 milímetros.

Además, se renovarán las acometidas domiciliarias, se instalarán nuevos pozos de registro, sumideros y válvulas, garantizando la estanqueidad de las redes "y adaptándolas a las necesidades actuales del servicio". Durante la ejecución de los trabajos se habilitará un suministro provisional para asegurar el abastecimiento de agua a los vecinos en todo momento.

Igualmente, la actuación incluye la renovación integral de la pavimentación de la calle. Los adoquines de granito existentes serán recuperados y reutilizados en la reposición del firme, mientras que las aceras se renovarán con nuevo pavimento, "configurando una plataforma única que favorecerá la accesibilidad y el tránsito peatonal". Asimismo, se adaptarán los elementos urbanos y registros a la nueva rasante de la calle.

Con esta inversión, Aguas de Cádiz "continúa desarrollando su plan de modernización de las redes hidráulicas municipales, una estrategia orientada a reducir averías, mejorar la eficiencia del ciclo integral del agua, minimizar pérdidas y ofrecer un servicio de calidad y sostenible a la ciudadanía". Asimismo, el proyecto "también contribuirá a facilitar las labores futuras de mantenimiento y explotación de las infraestructuras hidráulicas de la ciudad".